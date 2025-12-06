Πλημμύρες στην Ινδονησία: Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 900 - Αγνοούνται περισσότεροι από 400

Περισσότεροι από 900 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν τη νήσο Σουμάτρα της Ινδονησίας, σύμφωνα με επικαιροποιημένο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η εθνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών.

Οι νεκροί ανέρχονται σε 908, σύμφωνα με τον απολογισμό αυτόν, ενώ εξακολουθεί να αγνοείται η τύχη 410 ανθρώπων ύστερα από σειρά τροπικών καταιγίδων και βροχών των μουσώνων που έπληξαν το τμήμα αυτό της Ασίας. Οι καταιγίδες προκάλεσαν επίσης το θάνατο περίπου 200 ατόμων στη νότια Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία.

Οι επιζώντες στην περιοχή Ατσέ Ταμιάνγκ, στη βορειοανατολική ακτή της Σουμάτρας, περπάτησαν για μια ώρα το Σάββατο, σκαρφαλώνοντας πάνω από διάσπαρτα κούτσουρα και περνώντας από αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα για να φτάσουν σε ένα κέντρο διανομής βοήθειας που είχε δημιουργηθεί από εθελοντές, όπως δήλωσαν στο Reuters. Οι εθελοντές μοίρασαν καθαρά ρούχα και έφεραν ένα βυτιοφόρο με φρέσκο νερό, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να γεμίσουν πλαστικά μπουκάλια.

Ο Ντίμας Φιρμανσάχ, ένας 14χρονος μαθητής σε ισλαμικό οικοτροφείο, είπε ότι η πρόσβαση στην Ατσέ Ταμιάνγκ είχε διακοπεί και ότι οι μαθητές είχαν μείνει στο σχολείο για μια εβδομάδα, αναλαμβάνοντας εκ περιτροπής να ψάχνουν για τροφή και να βράζουν και να πίνουν νερό από τις πλημμύρες.

«Μείναμε εκεί για περίπου μια εβδομάδα», είπε ο Ντίμας, προτρέποντας την κυβέρνηση να επισκεφθεί την περιοχή για να δει με τα μάτια της την καταστροφή.

Οι τοπικοί κυβερνητικοί αξιωματούχοι στη Σουμάτρα κάλεσαν την εθνική κυβέρνηση στην Τζακάρτα να κηρύξει εθνική κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να αποδεσμευτούν επιπλέον κονδύλια για τις προσπάθειες διάσωσης και ανακούφισης.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάнто δήλωσε ότι η κατάσταση βελτιώνεται και ότι οι τρέχουσες ρυθμίσεις είναι επαρκείς.

Ευθύνες στις εταιρείες για την αποψίλωση των δασών

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις επιρρίπτουν ευθύνες σε όσους προέβησαν σε αποψίλωση, συνδέεται με την εξόρυξη και την υλοτομία για την επιδείνωση των ζημιών από τις πλημμύρες. Η Ινδονησία διερευνά εταιρείες που είναι ύποπτες για την αποψίλωση δασών γύρω από τις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος της Ινδονησίας δήλωσε ότι έχει σταματήσει προσωρινά τις δραστηριότητες των ύποπτων εταιρειών και ότι θα τους ζητήσει να πραγματοποιήσουν περιβαλλοντικούς ελέγχους.

Στις εταιρείες αυτές περιλαμβάνονται η North Sumatra Hydro Energy, η οποία διαχειρίζεται το υδροηλεκτρικό εργοστάσιο ισχύος 510 μεγαβάτ που χρηματοδοτείται από την Κίνα στην περιοχή Batang Toru της Βόρειας Σουμάτρας, και η μεταλλευτική εταιρεία Agincourt Resources, η οποία διαχειρίζεται το χρυσωρυχείο Martabe, επίσης στο Batang Toru.

Αεροφωτογραφικές έρευνες αποκαλύπτουν αποψίλωση δασών στο Batang Toru, η οποία ενδέχεται να έχει επιδεινώσει τις πλημμύρες, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Η North Sumatra Hydro Energy δεν απάντησε αμέσως σε ερώτηση που της στάλθηκε μέσω LinkedIn. Η Agincourt Resources δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο που της στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.