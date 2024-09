Πλημμύρες στην Ιαπωνία: Εκκένωση δεκάδων χιλιάδων κατοίκων - Ένας αγνοούμενος (pics&vid)

Οι ιαπωνικές αρχές έδωσαν εντολή σε πάνω από εξήντα χιλιάδες κατοίκους της κεντρικής Ιαπωνίας να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους, το Σάββατο, καθώς ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες, με τα πρώτα στοιχεία να κάνουν λόγο για έναν αγνοούμενο μέχρι στιγμής.

Περίπου 44.700 κάτοικοι των πόλεων Ουατζίμα, Σούζου και Νότο, στον νομό Ισικάουα, κλήθηκαν από τις αρχές να φύγουν αμέσως από τα σπίτια τους, ενημέρωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.



Ως τις 11:00 (τοπική ώρα· 05:00 ώρα Ελλάδας), οι αρχές είχαν επιβεβαιώσει πως υπερχείλισαν κάπου δέκα ποταμοί ή ρέματα που διαρρέουν την περιοχή, δήλωσε ο Μασάρου Κοτζίμα, αξιωματούχος υπουργείου αρμόδιου για τις περιφέρειες.

🚨 Terrible flood due to heavy rain in Wajima City of Ishikawa, Japan 🇯🇵 (21.09.2024) pic.twitter.com/bYFG39w869