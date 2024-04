Πλημμύρες στη Ρωσία: Ανεβαίνει ανησυχητικά η στάθμη του νερού στο Όρενμπουργκ (pics)

Τα 11 μέτρα και 29 εκατοστά έφτασε η στάθμη του νερού στον ποταμό Ουράλη στη ρωσική πόλη Όρενμπουργκ, σύμφωνα με ανακοίνωση των περιφερειακών Αρχών. Την Πέμπτη η στάθμη βρισκόταν στα 10,87 μέτρα.

Το Όρενμπουργκ δίνει μάχη με την άνοδο της στάθμης των υδάτων αφού μεγάλοι ποταμοί σε όλη τη Ρωσία και το Καζακστάν υπερχείλισαν, προκαλώντας τις χειρότερες πλημμύρες στις περιοχές αυτές εδώ και σχεδόν έναν αιώνα.

Εκατοντάδες σπίτια στο Όρενμπουργκ πλημμύρισαν στη διάρκεια της νύκτας, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA επικαλούμενο τον αντιδήμαρχο Αλεξέι Κουντίνοφ.

Ο ίδιος δήλωσε, ότι η κατάσταση αναμένεται να κορυφωθεί την Παρασκευή (12/04) και τα νερά να αρχίσουν να υποχωρούν σε δύο ημέρες.

Το χωριό Καμίνσκογε, στη ρωσική περιφέρεια Κουργκάν, εκκενώθηκε σήμερα το πρωί αφού η στάθμη του νερού ανέβηκε στη διάρκεια της νύκτας 1,4 μέτρο, ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Βαντίμ Σούμκοφ.

