Πλημμύρες στη Ρωσία: 7.700 έχοουν εγκαταλείψει το Όρενμπουργκ - Έχουν πλημμυρίσει σπίτια (vids)

Στους 7.700 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι άνθρωποι που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω των πλημμύρων στη ρωσική περιφέρεια του Όρενμπουργκ, στην οποία, περί τα 2.900 σπίτια έχουν πλημμυρίσει, όπως μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τις τοπικές αρχές.

Περισσότεροι από 96.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους στο Καζακστάν αφότου άρχισαν οι πλημμύρες οι οποίες πλήττουν δυτικές, βόρειες, κεντρικές και ανατολικές περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του υπουργείου Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης του Καζακστάν.

Σύμφωνα με το Reuters, στη ρωσική επαρχία Κουργκάν έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους περί τους 4.500 ανθρώπους.

Floods in Russia. In the Tyumen and Kurgan regions: the evacuation of the population is underway, large forces are involved in the liquidation



https://t.co/opaE2ONlvC pic.twitter.com/mQpOex0DO3 — Victor vicktop55 (@vicktop55) April 10, 2024

Σύμφωνα με αξιωματούχους, η στάθμη του ποταμού Ουράλη ανέβηκε μισό μέτρο πάνω από το σημείο υπερχείλισης, καθώς το χιόνι που λιώνει γρήγορα στην οροσειρά των Ουραλίων έχει προκαλέσει τις χειρότερες πλημμύρες σε διάστημα δεκαετιών. Η στάθμη του νερού, του ποταμού, έφτασε την Τετάρτη (10/4) τα 9,96 μέτρα.

Το νερό από τα χιόνια που λιώνουν έχει πλημμυρίσει εκτάσεις στην οροσειρά των Ουραλίων, στη δυτική Σιβηρία και στο Καζακστάν, οι οποίες βρίσκονται κοντά σε ποταμούς όπως ο Ουράλης και ο Τομπόλ. Την επικινδυνότητα της κατάστασης τόνισαν οι αρχές.

Floods in Russia. In the Tyumen and Kurgan regions: the evacuation of the population is underway, large forces are involved in the liquidation



https://t.co/opaE2ONlvC pic.twitter.com/mQpOex0DO3 — Victor vicktop55 (@vicktop55) April 10, 2024

Σύμφωνα με ειδικούς, η επικινδυνότητα ελλοχεύει ακόμη για Όρενμπουργκ, μια πόλη περίπου 550.000 κατοίκων. Η στάθμη των υδάτων του Ουράλη, ο οποίος διαρρέει τη Ρωσία και το Καζακστάν και χύνεται στην Κασπία, μπορεί να ανέβει μέχρι αύριο, Πέμπτη, άλλα 70 εκατοστά.

Orenburg region, Russia ❗

🌊 The flood continues...

In the coming hours, an emergency evacuation will be announced in Orenburg, a siren will sound in the city according to russian media. The level of the Ural River near Orenburg is rapidly approaching the critical level of 930… pic.twitter.com/upBf6xjmNV — LX (@LXSummer1) April 9, 2024

Υπενθυμίζεται ότι ο ποταμός Ουράλης έσπασε το Σαββατοκύριακο ένα αναχωματικό φράγμα στην πόλη Ορσκ στην περιφέρεια του Όρενμπουργκ, διοικητικό κέντρο της οποίας είναι η πόλη Όρενμπουργκ. Στην Κουργκάν, μια πόλη στον ποταμό Τομπόλ, στο νότιο τμήμα των Ουραλίων, σειρήνες ειδοποίησαν τους ανθρώπους να απομακρυνθούν αμέσως. Περιφεριακοί αξιωματούχοι είπαν ότι τα νερά των πλημμυρών θα συνεχίσουν να υψώνονται για τρεις ημέρες και προέβλεψαν ότι «η κατάσταση θα είναι δύσκολη» μέχρι τα τέλη Απριλίου.

Τοπικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα, Τετάρτη (10/4) ότι έχουν διακόψει την κυκλοφορία σε δρόμους στην περιφέρεια ώστε να μεταφερθεί γρήγορα χώμα για την ενίσχυση ενός φράγματος στην περιοχή, καθώς η πρόβλεψη για τις πλημμύρες έχει επιδεινωθεί και η στάθμη των υδάτων του Τομπόλ ανέβηκε σε μικρό χρονικό διάστημα κατά 23 εκατοστά.