Πλημμύρες στη Βραζιλία: Στους 100 οι νεκροί, στους 128 οι αγνοούμενοι (vid)

Στους 100 ανέβηκε ο απολογισμός των θυμάτων από τις πρωτόγνωρες σε ένταση πλημμύρες τις οποίες προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις την περασμένη εβδομάδα στην πολιτεία Ρίο Γκράντε ντου Σουλ στη νότια Βραζιλία, ενώ 105 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο προσωρινό απολογισμό της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Ο προηγούμενος απολογισμός ανέφερε 95 νεκρούς και 131 αγνοούμενους στην πολιτεία που επλήγη από την πρωτοφανή σε σφοδρότητα κακοκαιρία.

Σχεδόν τα δυο τρίτα των σχεδόν 500 πόλεων της πολιτείας, που γειτονεύει με την Ουρουγουάη και την Αργεντινή, έχουν υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις και ορισμένες κοινότητες έχουν πλημμυρίσει τελείως. Τμήματα του οδικού δικτύου και γέφυρες καταστράφηκαν, ενώ κατέρρευσε εν μέρει μικρό υδροηλεκτρικό φράγμα στην πολιτεία.

