Πλημμύρες και κατολισθήσεις σε Νορβηγία και Σουηδία

Πλημμύρες και κατολισθήσεις είναι το αποτέλεσμα καταρρακτωδών βροχών σε Σουηδία και Νορβηγία, λόγω της καταιγίδας «Χανς», ενώ λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στη Δανία καθίσταται μη δυνατό να τεθεί υπό έλεγχο μια δασική πυρκαγιά, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Η καταιγίδα «Χανς» πλήττει τις σκανδιναβικές χώρες από το Σαββατοκύριακο, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ επικαλούμενο το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ειδικότερα, οι κάτοικοι του Άρε, όπου βρίσκεται ένα γνωστό χιονοδρομικό κέντρο, στη βορειοδυτική Σουηδία, κλήθηκαν να αποφεύγουν τον χείμαρρο Σουσαμπάκεν, ο οποίος υπερχείλισε με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές σε δρόμους και κατοικίες, αναφέρει η ιστοσελίδα Krisinformation, ένας ιστότοπος που ενημερώνει τον πληθυσμό για καταστάσεις κρίσης.

Ενώ, την Δευτέρα, εκτροχιάστηκαν στην ανατολική Σουηδία δύο βαγόνια μιας αμαξοστοιχίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις άνθρωποι. Το ατύχημα οφείλεται στη διάβρωση ενός αναχώματος λόγω της πλημμύρας.

