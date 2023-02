Πλημμύρες Βραζιλία: Τουλάχιστον 40 οι νεκροί (vid)

Ο βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα διαπίστωσε από αέρος χθες Δευτέρα την έκταση της καταστροφής στους τομείς της πολιτείας Σαν Πάουλου (νοτιοανατολικά) όπου πλημμύρες και κατολισθήσεις στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, κατά τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησαν οι αρχές.

«Είναι σημαντικό να δουλέψουμε μαζί (...) Πρέπει να προσευχηθούμε για τα θύματα και να σταματήσει να βρέχει για να μπορέσουμε να αρχίσουμε την ανοικοδόμηση», είπε ο αρχηγός του κράτους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λίγη ώρα μετά την πτήση με ελικόπτερο πάνω από την πληγείσα περιοχή έπειτα από τις καταρρακτώδεις βροχές του σαββατοκύριακου.

Η βραζιλιάνικη εθνική μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε νέο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων τις επόμενες ημέρες στην πολιτεία: αναμένει νέες σφοδρές βροχοπτώσεις.

Στη Σαν Σεμπαστσιάου, παραθαλάσσιο θέρετρο 200 χιλιόμετρα από την πόλη Σαν Πάουλου, την οικονομική πρωτεύουσα της Βραζιλίας, κάπου πενήντα σπίτια χτυπήθηκαν από κατολίσθηση.

Σε αυτή την πόλη περίπου 90.000 κατοίκων καταγράφηκαν οι 39 από τους 40 επιβεβαιωμένους θανάτους, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, που δημοσιοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, όμως εκφράζονται φόβοι πως θα γίνει ακόμη πιο βαρύς προσεχώς.

«Περίπου 40 άνθρωποι δεν έχουν βρεθεί ακόμη», επισήμανε στο CNN Brasil η Μισέλ Σέζαρ, του πυροσβεστικού σώματος της Σαν Πάουλου.

Ακόμη ένας θάνατος, αυτός ενός μικρού κοριτσιού, καταγράφηκε βορειότερα, στην παραθαλάσσια πόλη Ουμπατούμπα.

«Δεν ξέρω τι να κάνω — τα έχασα όλα. Ευτυχώς, μπόρεσα να φύγω έγκαιρα από το σπίτι μαζί με τα παιδιά, αλλά τα πάντα καταπλακώθηκαν από τη λάσπη, δεν μπορέσαμε να σώσουμε τίποτα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Πατρίσια ντα Σίλβα, την οποία φιλοξενούν φίλοι μαζί με τις δυο της κόρες, 15 και 9 ετών.

«Δεν ξέρω πού να πάω, το σπίτι έχει καταστραφεί εντελώς», πρόσθεσε η κυρία ντα Σίλβα, 31 ετών.

Κάπου 1.730 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους και 766 έμειναν άστεγοι, σύμφωνα με τις αρχές, που ανέπτυξαν 500 μέλη σωστικών συνεργείων, στρατιωτικούς και αστυνομικούς για τις επιχειρήσεις έρευνας και αρωγής στους πληγέντες.

Brazilian authorities said on Sunday (2/19) that at least 26 people died in several cities in northern Sao Paulo amid floods and landslides. #SEAToday #SEATodayNews #Jakarta #Indonesia #Brazil #landslide #floods #SaoPaulo pic.twitter.com/CB99QgGKcR