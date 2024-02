Πλατφόρμα Χ: Λόγω σφάλματος η αναστολή του λογαριασμού της Γιούλια Ναβάλναγια

Ο λογαριασμός στο Χ της Γιούλια Ναβάλναγια, χήρας του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ανεστάλη για λίγο σήμερα, εξαιτίας ενός σφάλματος, όπως εξήγησε το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο προκάλεσε ένα σύστημα που αποτρέπει τη χειραγώγηση και τα μηνύματα spam.

«Ο μηχανισμός άμυνας της πλατφόρμας μας κατά της χειραγώγησης και των μηνυμάτων σπαμ κατά λάθος μάρκαρε τον λογαριασμό @yulia_navalnaya ότι παραβιάζει τους κανονισμούς μας», ανέφερε το Χ σε μια ανακοίνωση.

«Επαναφέραμε τη λειτουργία του λογαριασμού αμέσως μόλις πληροφορηθήκαμε το λάθος και προχωράμε σε ενημέρωση του συστήματος».

Our platform's defense mechanism against manipulation and spam mistakenly flagged @yulia_navalnaya as violating our rules. We unsuspended the account as soon as we became aware of the error, and will be updating the defense.