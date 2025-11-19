Η Γερμανία δεν θα επιτύχει τον στόχο της για αμυντικές δαπάνες 3,5% το 2029, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, καθώς η χώρα αυξάνει τις δαπάνες της μετά τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Οι αμυντικές δαπάνες της Γερμανίας θα ανέλθουν μόνο στο 3,05% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος εκείνο το έτος, δήλωσε ο Πιστόριους στο Μόναχο.

Αυτό είναι λιγότερο από το 3,5% που είχε υποσχεθεί ο υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλίνγκμπεϊλ νωρίτερα φέτος.

Υπενθυμίζεται ότι στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ που πραγματοποιήθηκε φέτος στη Χάγη, συμφωνήθηκε ότι οι σύμμαχοι θα επιτύχουν έναν νέο στόχο δαπανών ύψους 5% του ΑΕΠ έως το 2035. Ο στόχος αυτός αποτελείται από 3,5% στον αμυντικό προϋπολογισμό και 1,5% σε δαπάνες σχετικές με την άμυνα.