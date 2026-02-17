Πεζεσκιάν: Το Ιράν δεν εγκαταλείπει το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά δεν θέλει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα

Η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει ποτέ το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμά της, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, λίγες ώρες αφότου ολοκληρώθηκαν στη Γενεύη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικανών και Ιρανών αξιωματούχων.
Το Ιράν είναι έτοιμο να επιτρέψει την επαλήθευση του ότι δεν επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, τόνισε επίσης ο Πεζεσκιάν.
«Δεν επιδιώκουμε να αποκτήσουμε πυρηνικά όπλα» είπε σε μια συνέντευξη που αναρτήθηκε στον ιστότοπο της ιρανικής προεδρίας. «Εάν κανείς θέλει να το επαληθεύσει, είμαστε ανοιχτοί σε μια τέτοια επαλήθευση», είπε.
FM @araghchi visited the exhibition of works by Master Mahmoud Farshchian at the UN Office in Geneva, following the second round of indirect nuclear talks and his address to the Conference on Disarmament. https://t.co/oOirQynTPR pic.twitter.com/pkJfjaCiSE— Government of the Islamic Republic of Iran (@Iran_GOV) February 17, 2026