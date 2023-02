Πέθανε η ηθοποιός Ράκελ Γουέλς (pics & vid)

Πέθανε η Αμερικανίδα ηθοποιός και σύμβολο του σεξ της δεκαετίας του '60, Ράκελ Γουέλς, σε ηλικία 82 ετών μετά από σύντομη ασθένεια, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Η Γουελς απέκτησε διεθνή φήμη από τους διαδοχικούς ρόλους της στις ταινίες Fantastic Voyage και One Million Years B.C. το 1966.

Έκτοτε γνώρισε μεγάλη επιτυχία ως σταρ του κινηματογράφου στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, κερδίζοντας Χρυσή Σφαίρα για το ρόλο της στην ταινία The Three Musketeers το 1974.

Μέχρι το 1995, η Ράκελ Γουελς ανακηρύχθηκε μία από τις 100 πιο σέξι σταρ στην ιστορία του κινηματογράφου σε ένα τεύχος του περιοδικού Empire, ενώ κατατάχθηκε στο Νο 3 των 100 πιο σέξι σταρ του 20ού αιώνα του Playboy.

Η Ράκελ Γουελς γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1940. Παντρεύτηκε τέσσερις φορές: Με τον Τζέιμς Γουέλς από το 1959 έως το 1964, τον Πάτρικ Κέρτις από το 1967 έως το 1972, τον Αντρέ Γουάινφελντ από το 1980 έως το 1990 και τον Ρίτσαρντ Πάλμερ από το 1999 έως το 2004, με τον οποίο έχει δύο παιδιά, την Tahnee και τον Damon Welch.

Η πρώτη της είσοδος στο Χόλιγουντ έγινε ως γκεστ σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές όπως Bewitched, The Virginian και McHale's Navy.

Στη συνέχεια κατέγραψε μεγάλη επιτυχία στις ταινίες Fantastic Voyage και One Million Years BC.

When you think of Raquel Welch's filmography, ONE MILLION YEARS B.C. has to be one of the first films to come to mind. See it tonight at 8pm ET during her #SummerUnderTheStars tribute! pic.twitter.com/u1RbyQv5Jr