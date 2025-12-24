Πεσκόφ: Ο Πούτιν έχει ενημερωθεί σχετικά με τις προτάσεις των ΗΠΑ για το ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει ενημερωθεί σχετικά με τις επαφές με τους απεσταλμένους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τις προτάσεις των ΗΠΑ όσον αφορά μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία και η Μόσχα θα διατυπώσει τώρα τη θέση της, δήλωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο Τραμπ, που λέει ότι θέλει να τον θυμάται ο κόσμος ως ειρηνοποιό, έχει παραπονεθεί κατ' επανάληψη πως ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία – του πιο φονικού στην Ευρώπη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο – είναι ο πιο άπιαστος στόχος εξωτερικής πολιτικής της προεδρίας του.

Η Ουκρανία και Ευρωπαίοι σύμμαχοί της ανησυχούν ότι ο Τραμπ μπορεί να «πουλήσει» την Ουκρανία και να αφήσει στις ευρωπαϊκές δυνάμεις να πληρώσουν τον λογαριασμό για υποστήριξη της κατεστραμμένης από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς Ουκρανίας.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε πως ο απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ ενημέρωσε τον Πούτιν σχετικά με το ταξίδι στο Μαϊάμι για επαφές με τους απεσταλμένους του Τραμπ.

Όμως ο Πεσκόφ αρνήθηκε να πει ποια είναι η αντίδραση της Ρωσίας στις προτάσεις, ή ποια είναι η ακριβής μορφή των εγγράφων, λέγοντας πως το Κρεμλίνο δεν πρόκειται να επικοινωνεί μέσω των ΜΜΕ.

«Όλες οι κύριες παράμετροι της θέσης της ρωσικής πλευράς είναι γνωστές στους συναδέλφους μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

«Τώρα σκοπεύουμε να διατυπώσουμε τη θέση μας στη βάση των πληροφοριών που έχουν ληφθεί από τον αρχηγό του κράτους και συνεχίζουμε τις επαφές μας στο πολύ κοντινό μέλλον μέσω των υπαρχόντων διαύλων που λειτουργούν αυτή τη στιγμή».

Ο Πούτιν έχει πει τις τελευταίες εβδομάδες ότι οι όροι του για ειρήνη είναι η Ουκρανία να παραχωρήσει περίπου 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα του Ντονμπάς τα οποία εξακολουθεί να ελέγχει και ότι το Κίεβο θα πρέπει να αποκηρύξει επίσημα την πρόθεσή του να γίνει μέλος της στρατιωτικής συμμαχίας του ΝΑΤΟ.

Απαντώντας σε ερώτηση για τη μορφή των εγγράφων που έφερε στη Μόσχα ο Ντμίτριεφ, ο Πεσκόφ είπε πως δεν είναι πρέπον να μιλάει στα ΜΜΕ για αυτά.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε, σε παρατηρήσεις προς δημοσιογράφους που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το γραφείο του, πως η ουκρανική και η αμερικανική αντιπροσωπεία ήρθαν πιο κοντά προς την οριστικοποίηση ενός σχεδίου 20 σημείων κατά τις συνομιλίες που είχαν το Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι.

Όμως ο Ζελένσκι είπε πως η Ουκρανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βρήκαν κοινό έδαφος σχετικά με τις αξιώσεις η Ουκρανία να παραχωρήσει τα τμήματα του Ντονμπάς τα οποία εξακολουθεί να ελέγχει -- ή σχετικά με το μέλλον του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια που τελεί υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων.