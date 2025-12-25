Πεσκόφ: Κάναμε πρόταση στο Παρίσι σχετικά με τον φυλακισμένο στην Ρωσία Γάλλο ερευνητή Λοράν Βινατιέ

Η Ρωσία παρουσίασε «πρόταση» στην Γαλλία για την υπόθεση του Γάλλου ερευνητή Λοράν Βινατιέ, που είναι φυλακισμένος στη Ρωσία από τον Ιούνιο του 2024 και ενδέχεται να δικαστεί για «κατασκοπεία», ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο.

«Εγιναν οι προσήκουσες επαφές μεταξύ της πλευράς μας και των Γάλλων. Οντως, έγινε πρόταση στους Γάλλους σχετικά με τον Βινατιέ», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, κατά την καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

«Η μπάλα βρίσκεται τώρα στο γήπεδο της Γαλλίας», πρόσθεσε χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Οταν ερωτήθηκε για το θέμα αυτό την περασμένη Παρασκευή κατά την ετήσια συνέντευξη Τύπου, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι «δεν γνωρίζει τίποτα» για την υπόθεση και ότι «την ακούει για πρώτη φορά».

«Σας υπόσχομαι ότι θα ενημερωθώ σχετικά. Και αν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα να επιλυθεί το ζήτημα αυτό με θετικό τρόπο, εφόσον το επιτρέπει η ρωσική νομοθεσία, θα κάνουμε ό,τι μας είναι δυνατόν», διαβεβαίωσε.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λοράν Βινατιέ καταδικάστηκε τον Οκτώβριο του 2024 από ρωσικό δικαστήριο σε τρία χρόνια φυλάκισης επειδή δεν είχε καταγραφεί ως «ξένος πράκτορας», ενώ συνέλεγε «στρατιωτικές πληροφορίες» που θα μπορούσαν να «χρησιμοποιηθούν κατά της ασφάλειας» της Ρωσίας.

Ο ίδιος παραδέχθηκε τα γεγονότα, αλλά επικαλέσθηκε άγνοια.

Τον Αύγουστο προσήχθη ενώπιον ρωσικού δικαστηρίου αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για «κατασκοπεία», οι οποίες, εάν επιβεβαιωθούν, ενδέχεται να επιβαρύνουν σημαντικά την ποινή του.

Η έρευνα παρατάθηκε και, σύμφωνα με τον Γάλλο δικηγόρο του, ενδέχεται να υπάρξει νέα δίκη για κατασκοπεία στα τέλη Φεβρουαρίου 2026.

Τον Αύγουστο, όταν πληροφορήθηκε τις νέες κατηγορίες, ο Λοράν Βινατιέ είχε δηλώσει ότι δεν περιμένει «τίποτα καλό, τίποτα θετικό».

Ο 49χρονος ερευνητής, ειδικός στον μετασοβιετικό κόσμο, εργαζόταν για το Κέντρο Ανθρωπιστικού Διαλόγου, ελβετική ΜΚΟ που ασχολείται με τη διαμεσολάβηση σε συγκρούσεις εκτός των επίσημων διπλωματικών διαύλων, ιδίως ως προς την Ουκρανία.

Το Παρίσι έχει απαιτήσει από τη Μόσχα την απελευθέρωση του Γάλλου πολίτη κατηγορώντας την Ρωσία ότι επιδιώκει να κρατά δυτικούς ως ομήρους, σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο τους.