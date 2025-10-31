Πεσκόφ για Financial Times: Λαμβάνονται υπόψη μόνο οι επίσημες δηλώσεις, όχι αναφορές των ΜΜΕ

Το Κρεμλίνο, σχολιάζοντας δημοσίευμα των Financial Times σχετικά με την ακύρωση μιας συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη μεταξύ των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη μόνο οι επίσημες δηλώσεις από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και όχι αναφορές των ΜΜΕ.

Υπενθυμίζεται ότι οι Financial Times ανέφεραν σήμερα σε δημοσίευμά τους ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ακύρωσαν τη συνάντηση της Βουδαπέστης, έπειτα από την επίμονη στάση της Ρωσίας στα σκληροπυρηνικά της αιτήματα σε σχέση με την Ουκρανία.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από μια έντονη συνομιλία ανάμεσα στους υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, σημειώνει η εφημερίδα επικαλούμενη πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ παρέπεμψε εξάλλου τους δημοσιογράφους στο ρωσικό υπουργείο Άμυνας, όταν ρωτήθηκε σήμερα σχετικά με πληροφορία του Reuters ότι η Ρωσία έχει εκτοξεύσει πυραύλους 9M729 εναντίον της Ουκρανίας.

Υψηλόβαθμες ουκρανικές πηγές δήλωσαν ότι η Ρωσία έχει προχωρήσει από φέτος τον Αύγουστο σε 23 εκτοξεύσεις του πυραύλου αυτού εναντίον της Ουκρανίας. Η μυστική ανάπτυξη του 9M729 είχε κάνει τις ΗΠΑ να αποχωρήσουν από μια συνθήκη με τη Μόσχα για τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών.

Μερικές ημέρες αφότου ο Τραμπ και ο Πούτιν είχαν συμφωνήσει σε συνάντηση στην ουγγρική πρωτεύουσα για να συζητήσουν με ποιο τρόπο θα τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έστειλε υπόμνημα στην Ουάσινγκτον υπογραμμίζοντας τα ίδια αιτήματα για την αντιμετώπιση αυτού που ο Πούτιν χαρακτηρίζει «βαθύτερες αιτίες» της εισβολής του, που περιλαμβάνει παραχωρήσεις εδαφών, ραγδαία μείωση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων και εγγυήσεις ότι το Κίεβο δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, έγραψε η εφημερίδα.