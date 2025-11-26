Πεσκόφ: Είναι ακόμα νωρίς να πούμε αν η ειρήνη στην Ουκρανία είναι κοντά

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Τετάρτη ότι είναι πρόωρο να μιλάμε για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στο άμεσο μέλλον για την Ουκρανία, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Όταν οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν αν μια ειρηνευτική συμφωνία είναι κοντά, ο Πεσκόφ απάντησε: «Περιμένετε, είναι πρόωρο να το πούμε ακόμα».

Οι Ρώσοι διπλωμάτες δεν συζήτησαν ειρηνευτικό σχέδιο στο Άμπου Ντάμπι

Νωρίτερα, ο Ρώσος σύμβουλος του προέδρου, Γιούρι Ουσακόφ, δήλωσε ότι εκπρόσωποι των ρωσικών και ουκρανικών υπηρεσιών ασφαλείας συζήτησαν ευαίσθητα ζητήματα, συμπεριλαμβανομένων ανταλλαγών κρατουμένων, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αυτή την εβδομάδα.

Ωστόσο, αποκάλυψε ότι η ρωσική πλευρά δεν συζήτησε ειρηνευτική συμφωνία στο Άμπου Ντάμπι, παρά το γεγονός ότι εκπρόσωπος του αμερικανικού στρατού είχε δηλώσει ότι οι συνομιλίες «πηγαίνουν καλά» — σχόλια που μεταδώσαμε χθες.

«Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε μια τεχνητή σύμπτωση. Ήταν ο νέος Αμερικανός εκπρόσωπος [ο υπουργός στρατού Νταν Ντρίσκολ], ο οποίος αυτή τη στιγμή εργάζεται στο ουκρανικό φάκελο», είπε.

«Εμφανίστηκε επίσης και είχε, όπως καταλαβαίνω, συνάντηση με Ουκρανούς εκπροσώπους — πιθανώς είχε κανονιστεί εκ των προτέρων. Και, αρκετά απροσδόκητα, συναντήθηκε επίσης με τους εκπροσώπους μας».

Ο Ουσακόφ ανέφερε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο «δεν έχει συζητηθεί λεπτομερώς με κανέναν ακόμα», και η Μόσχα δεν έχει λάβει ακόμη το επίσημο έγγραφο.

«Η Ρωσία έχει λάβει ανεπίσημα αρκετές εκδοχές του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου, οι οποίες μπορεί να δημιουργούν σύγχυση», δήλωσε ο Ουσακόφ.

Ζαχάροβα: Η Ευρώπη προσπαθεί να υπονομεύσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ για την Ουκρανία

Παράλληλα, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε σήμερα ότι Ευρωπαίοι πολιτικοί και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης προσπαθούν να υπονομεύσουν τις αμερικανικές προσπάθειες για την επίτευξη ενός διακανονισμού για την ειρήνη στην Ουκρανία.

«Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και πολιτικοί προσπαθούν να καταστρέψουν τη δυνατότητα να διευθετηθεί πολιτικά και διπλωματικά» η σύγκρουση, δήλωσε στο Radio Sputnik η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

Και υποστήριξε πως «επιθέσεις πληροφοριών» εξαπολύονται επανειλημμένα από Ευρωπαίους πολιτικούς και ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης.

Οργή Ουσάκοφ για τη διαρροή της συνομιλίας του με τον Γουίτκοφ: Κάποιος ακούει - Παρεμπόδιση των διαπραγματεύσεων

Έντονη ήταν η αντίδραση του Γιούρι Ουσάκοφ, συμβούλου για θέματα εξωτερικής πολιτικής του Βλαντιμίρ Πούτιν, έπειτα από τη διαρροή της συζήτησης που είχε με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, σχετικά με το πώς η Μόσχα θα πρέπει να επικοινωνήσει το σχέδιό της για την ειρήνη ώστε να γίνει πιο εύκολα αποδεκτό από τον Αμερικανό πρόεδρο.

«Η διαρροή της τηλεφωνικής μου συνομιλίας με τον Γουίτκοφ σε αμερικανικά ΜΜΕ αποτελεί προσπάθεια παρεμπόδισης της αναζήτησης για ειρήνη στην Ουκρανία», υποστήριξε ο Ουσάκοφ, όπως αναφέρει το Reuters.

«Μιλάω πολύ με τον Γουίτκοφ, αλλά αυτές οι συζητήσεις δεν είναι δημόσιες», τόνισε.

Ενώ πρόσθεσε πως έχει επιτευχθεί προκαταρκτική συμφωνία για την άφιξη του Γουίτκοφ στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα.

Ο Ουσάκοφ δήλωσε ότι δεν γνωρίζει από πού αντλούν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης πληροφορίες σχετικά με τις τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ, σημειώνοντας πως «κάποιος τις διαρρέει, κάποιος ακούει».

«Παραχωρήσεις γης και προς τις δύο κατευθύνσεις»

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια συμφωνία θα περιλαμβάνει παραχωρήσεις γης «και προς τις δύο κατευθύνσεις» και «προσπάθεια καθαρισμού των συνόρων».

Ακόμη, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος έχει θέσει ως βασικό στόχο της εξωτερικής πολιτικής του την εξασφάλιση μιας συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, δήλωσε ότι δεν έχει δώσει σε καμία από τις δύο πλευρές ημερομηνία για να καταλήξουν σε συμφωνία, λέγοντας ότι «η προθεσμία για μένα είναι όταν τελειώσει (σσ η διαδικασία)». «Και νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί να μάχονται», πρόσθεσε.

Είπε ακόμη στους δημοσιογράφους να μην εκλαμβάνουν το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων που αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα ως ένα σταθερό σχέδιο. «Αυτός ήταν απλώς ένας χάρτης». «Ήταν μια ιδέα». Οι διαπραγματευτές επεξεργάζονταν κάθε ένα από τα σημεία, βελτιστοποιώντας τα, είπε.

«Ανυπομονώ να συναντηθώ σύντομα με τον Πρόεδρο Ζελένσκι και τον Πρόεδρο Πούτιν, αλλά ΜΟΝΟ όταν η συμφωνία για τον τερματισμό αυτού του Πολέμου είναι ΤΕΛΙΚΗ ή στα τελικά της στάδια», έγραψε επίσης σε ανάρτησή του ο Τραμπ.

Ζελένσκι: Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε με το ειρηνευτικό σχέδιο

Από την πλευρά του ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την ίδια ημέρα ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να προχωρήσει με μια ειρηνευτική συμφωνία που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και ότι είναι έτοιμος να συζητήσει τα ευαίσθητα σημεία της με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε συνομιλίες που, όπως είπε, θα πρέπει να περιλαμβάνουν Ευρωπαίους συμμάχους.

Σε ομιλία του προς τη λεγόμενη Συμμαχία των Προθύμων, αντίγραφο της οποίας είδε το πρακτορείο Reuters, ο Ζελένσκι κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες να καταλήξουν σε ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας «δύναμης διαβεβαίωσης» στην Ουκρανία και να συνεχίσουν να υποστηρίζουν το Κίεβο για όσο διάστημα η Μόσχα δεν δείχνει προθυμία να τερματίσει τον πόλεμό της.

Προειδοποίηση από το Κρεμλίνο

Νωρίτερα, η Μόσχα τόνισε ότι δεν θα επιτρέψει να απομακρυνθεί οποιαδήποτε συμφωνία από τους δικούς της στόχους, σύμφωνα με το SkyNews.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο πρέπει να αντικατοπτρίζει την κατανόηση που επετεύχθη μεταξύ του Τραμπ και του Πούτιν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

«Εάν σβηστεί το πνεύμα και το γράμμα του Anchorage όσον αφορά τις βασικές συνεννοήσεις που έχουμε επιτύχει, τότε, φυσικά, θα πρόκειται για μια θεμελιωδώς διαφορετική κατάσταση», είπε, αναφερόμενος στη συνάντηση των δύο ηγετών στην Αλάσκα.

Ρωσικό non-paper πίσω από το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων των ΗΠΑ για την Ουκρανία

Το ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, το οποίο δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, βασίστηκε σε έγγραφο που συντάχθηκε από τη Ρωσία και υποβλήθηκε στην κυβέρνηση Τραμπ τον Οκτώβριο, σύμφωνα το Reuters.

Οι Ρώσοι μοιράστηκαν το έγγραφο, το οποίο περιέγραφε τις προϋποθέσεις της Μόσχας για τον τερματισμό του πολέμου, με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους στα μέσα Οκτωβρίου, μετά από συνάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον, δήλωσαν πηγές με γνώση του θέματος.

Το έγγραφο, μια ανεπίσημη επικοινωνία -non-paper-, περιείχε διατυπώσεις που η ρωσική κυβέρνηση είχε ήδη προτείνει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων παραχωρήσεων που η Ουκρανία είχε απορρίψει, όπως η εκχώρηση σημαντικού τμήματος της ανατολικής επικράτειάς της.

Αυτή είναι η πρώτη επιβεβαίωση ότι το έγγραφο αποτέλεσε βασικό στοιχείο στο ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων, αν και ο Λευκός Οίκος δεν σχολίασε άμεσα το non-paper αλλά επικαλέστηκε τις δηλώσεις Τραμπ ότι είναι αισιόδοξος για την πρόοδο του σχεδίου των 28 σημείων.

Δεν είναι ξεκάθαρο το γιατί και πώς η κυβέρνηση Τραμπ κατέληξε να βασίζεται στο ρωσικό έγγραφο για να διαμορφώσει το δικό της ειρηνευτικό σχέδιο. Κάποιοι ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι που το εξέτασαν, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, πίστευαν ότι οι απαιτήσεις της Μόσχας πιθανότατα θα απορρίπτονταν αμέσως από τους Ουκρανούς, είπαν οι πηγές.

Μετά την υποβολή του εγγράφου, ο Ρούμπιο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, κατά την οποία συζητήθηκε το έγγραφο, είπαν οι πηγές.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη αυτήν την εβδομάδα, ο Ρούμπιο αναγνώρισε ότι είχε λάβει «πολλά γραπτά non-papers και παρόμοιου τύπου πράγματα», χωρίς όμως να επεκταθεί.

Από τότε που το ειρηνευτικό σχέδιο αποκαλύφθηκε από το Axios την περασμένη εβδομάδα, πολλοί Αμερικανοί αξιωματούχοι βλέπουν το σχέδιο ως κατάλογο ρωσικών θέσεων και όχι ως σοβαρή πρόταση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, άσκησαν πίεση στην Ουκρανία, προειδοποιώντας ότι θα μειώσουν τη στρατιωτική βοήθεια αν η χώρα δεν υπογράψει.

Το σχέδιο συντάχθηκε εν μέρει κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης μεταξύ του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ και του Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής ενός από τα κρατικά επενδυτικά ταμεία της Ρωσίας, στο Μαϊάμι τον περασμένο μήνα. Ελάχιστοι εντός του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του Λευκού Οίκου είχαν ενημερωθεί για εκείνη τη συνάντηση, δήλωσαν δύο πηγές στο Reuters.

Την Τρίτη, το Bloomberg ανέφερε ότι ο Γουίτκοφ είχε προσφέρει συμβουλές σε υψηλόβαθμο σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσακόφ, σχετικά με το πώς θα έπρεπε ο Πούτιν να μιλήσει στον Τραμπ. Σύμφωνα με απομαγνητοφωνημένες συνομιλίες που έλαβε το πρακτορείο, ο Ουσακόφ και ο Γουίτκοφ αναφέρθηκαν σε ένα πιθανό «σχέδιο 20 σημείων» ήδη από τις 14 Οκτωβρίου. Το εύρος εκείνου του σχεδίου φαίνεται πως διευρύνθηκε κατά τις επόμενες συζητήσεις με τον Ντμίτριεφ, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

Η αναθεώρηση του σχεδίου μετά τις αντιδράσεις

Η αμερικανική πρόταση, που αιφνιδίασε αξιωματούχους σε Ουάσινγκτον και Ευρώπη, προκάλεσε καταιγισμό διπλωματικών επαφών και στις τρεις ηπείρους. Το αρχικό σχέδιο έχει αλλάξει δραματικά έκτοτε: Εννέα από τα 28 αρχικά σημεία έχουν αφαιρεθεί μετά από συνομιλίες μεταξύ ανώτερων Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων, σύμφωνα με το ABC News.

Ένα διακομματικό γκρουπ Αμερικανών γερουσιαστών είπε το Σάββατο ότι ο Ρούμπιο τους είπε πως το σχέδιο των 28 σημείων δεν ήταν αμερικανικό σχέδιο αλλά ρωσική λίστα επιθυμιών, αν και ο Λευκός Οίκος και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διέψευσαν κατηγορηματικά ότι ο Ρούμπιο το χαρακτήρισε έτσι.

Στις συζητήσεις που ακολούθησαν, μια ανώτερη αμερικανική αντιπροσωπεία που περιλάμβανε τον Ρούμπιο, συμφώνησε να αφαιρέσει ή να τροποποιήσει ορισμένα από τα πιο φιλορωσικά σημεία του σχεδίου κατά τη διάρκεια συναντήσεων στη Γενεύη με Ευρωπαίους και Ουκρανούς αξιωματούχους.

Ο Ντρίσκολ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε συνάντηση με ρωσική αντιπροσωπεία στο Άμπου Ντάμπι. Ουκρανική αντιπροσωπεία βρίσκεται επίσης στα ΗΑΕ για συνομιλίες με την αμερικανική ομάδα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.