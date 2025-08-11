Περού: Τουλάχιστον 13 νεκροί και περισσότεροι από 60 τραυματίες σε δύο τροχαία με λεωφορεία

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 60 τραυματίστηκαν σε δύο τροχαία με λεωφορεία στο νότιο Περού, όπως ανακοίνωσαν σήμερα, Δευτέρα οι Αρχές.

Το δυστύχημα με τους περισσότερους νεκρούς σημειώθηκε στην περιφέρεια Πούνο, όπου λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό. Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 38 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό των υγειονομικών αρχών στην επαρχία Σάντια, περίπου 1.500 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας Λίμα.

🔴Tragedia en Puno. 10 fallecidos y 37 heridos deja la caída de un bus de la empresa “Selva Sur” al río Inambari en el sector Wayllabamba, en Sandia. Entre las víctimas hay 8 menores. El accidente ocurrió la noche del domingo cuando el bus cubría la ruta Juliaca–San Pedro de… pic.twitter.com/FjozAJNWd9 — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) August 11, 2025

Σε παρόμοιο τροχαίο με λεωφορείο, αυτήν τη φορά στην περιφέρεια Κούσκο, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου 30 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την ενημέρωση από την τοπική αστυνομική διεύθυνση.

Trágico vuelco de bus en Cusco deja tres fallecidos y decenas de heridos https://t.co/ArHqxToPA5 pic.twitter.com/ahCdqxsW55 — Walac Noticias (@WalacNoticias) August 11, 2025

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες των αρχών για να εξακριβωθούν τα αίτια των δύο δυστυχημάτων.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στο Περού και στην πλειονότητά τους αποδίδονται στην ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, στην κακή κατάσταση τμημάτων του οδικού δικτύου, στην έλλειψη σήμανσης, καθώς και στην ατιμωρησία παραβατών του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σύμφωνα με δεδομένα της περουβιανής αστυνομίας, το 2024 χάθηκαν 3.173 ανθρώπινες ζωές στους δρόμους της χώρας.