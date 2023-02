Φονικές κατολισθήσεις στο Περού: 15 νεκροί και 20 τραυματίες (vid&pics)

Αυξήθηκαν σε 15 οι θάνατοι λόγω κατολίσθησης που προκλήθηκε από ισχυρές βροχοπτώσεις στην επαρχία Καμάνα, Αρεκίπα, στο νότιο Περού, ανέφεραν οι αρχές την Τρίτη.

Σύμφωνα με τις εθνικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, άλλοι δύο άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και 20 τραυματίστηκαν μετά την κατολίσθηση κοντά στην πόλη Σεκότσα, που βρίσκεται στην επαρχία Καμάνα.

«Υπάρχουν περισσότερες από 1.000 οικογένειες που επλήγησαν», δήλωσε ο Γουίλιαμ Αλβαράδο, δήμαρχος της περιφέρειας του Μαριάνο Νικολάς Βαλκάρσελ, προσθέτοντας ότι στο 90% των περιπτώσεων τα σπίτια τους έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε πήγε την Τρίτη το πρωί στις πληγείσες περιοχές της περιοχής, όπου σύμφωνα με επίσημα στοιχεία έχουν υποστεί ζημιές πάνω από 300 σπίτια, και επέβλεψε την αποστολή ιατρικής και ανθρωπιστικής βοήθειας που πραγματοποιεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα συμμεριζόταν η προεδρία στον λογαριασμό της στο Twitter

Η Μπολουάρτε συνοδευόταν από τους υπουργούς της Άμυνας και Μεταφορών, καθώς και από αξιωματούχους άλλων διοικήσεων και κρατικών υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, που έλαβε χώρα ενώ βρισκόταν στην περιοχή και μαζί με τον κυβερνήτη της Αρεκίπα, η πρόεδρος εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και τόνισε την ταχύτητα της ανταπόκρισης και της βοήθειας.

«Η υποστήριξη και η ανταπόκριση ήταν άμεση», είπε.

Έως και 61 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας θα μεταφερθούν στην περιοχή για να ανακουφιστούν οι συνέπειες της χιονοστιβάδας, δήλωσε ο επικεφαλής του INDECI, Calos Yáñez, στην ίδια παρουσίαση.

Την προηγούμενη μέρα, το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Έκτακτης Ανάγκης είχε επιβεβαιώσει οκτώ θανάτους την ίδια στιγμή που ανέφερε ότι «το έργο έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται».

Η μοιραία κατολίσθηση ήρθε εν μέσω του χειρότερου κύματος αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που έχει δει η χώρα των Άνδεων εδώ και δύο δεκαετίες, μετά την ανατροπή του πρώην προέδρου Πέδρο Καστίγιο τον Δεκέμβριο.

Οι διαδηλωτές ζητούν την παραίτηση της Μπολουάρτε και την πρόωρη προκήρυξη εκλογών το συντομότερο δυνατό, κάτι για το οποίο το διχασμένο Περουβιανό Κογκρέσο δεν έχει ακόμη καταφέρει να συμφωνήσει.

Πλάνο από την στιγμή της κατολίσθησης:

