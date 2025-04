Τη δραστική αναδιάρθρωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η οποία, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει το κλείσιμο πρεσβειών και προξενείων σε όλη την Αφρική, καθώς και την αναστολή σχεδόν όλων των δραστηριοτήτων του στην Ήπειρο φαίνεται να εξετάζει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως αναφέρουν οι New York Times, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει και τη μείωση του προσωπικού που ασχολείται με την κλιματική αλλαγή και τα προσφυγικά ζητήματα, καθώς και με ζητήματα δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σημειώνεται, πάντως ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μέσω ανάρτησής του στο X διέψευσε το εν λόγω δημοσίευμα.

This is fake news. The ⁦@nytimes⁩ falls victim to another hoax. https://t.co/hXSiV1t9HC