Μια έντονη παρασκηνιακή μάχη για τις κορυφαίες θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ήδη ξεκινήσει, παρότι απομένει πάνω από ένας χρόνος έως τον προγραμματισμένο ενδιάμεσο «ανασχηματισμό» στις αρχές του 2027, όταν θα ανακατανεμηθούν οι ηγεσίες, σύμφωνα με το Politico.

Οι πολιτικές ομάδες κινούνται από νωρίς, ανοίγοντας κύκλους διαβουλεύσεων για την προεδρία, τις αντιπροεδρίες, τις προεδρίες επιτροπών και κρίσιμους ρόλους εντός των ευρωομάδων, σε ένα σκηνικό αυξανόμενων ανταγωνισμών.

Κεντρικός άξονας της αντιπαράθεσης είναι η προεδρία του Κοινοβουλίου. Η νυν πρόεδρος, Ρομπέρτα Μέτσολα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο τρίτης θητείας, επιλογή που, εφόσον προχωρήσει, θα τη φέρει σε τροχιά σύγκρουσης με τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, οι οποίοι επικαλούνται συμφωνία κατανομής εξουσιών.

Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στηρίζει τη συνέχιση της προεδρίας της, ενώ το Renew Europe εμφανίζεται έτοιμο να εξετάσει ακόμη και συμβιβαστική υποψηφιότητα, εφόσον ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο μεγαλύτερων παρατάξεων οξυνθεί.

Παράλληλα, αναζωπυρώνεται η συζήτηση για το λεγόμενο «cordon sanitaire» απέναντι στην ακροδεξιά. Αν και στο νομοθετικό πεδίο έχουν καταγραφεί συγκλίσεις του ΕΛΚ με ακροδεξιές ομάδες, στις θεσμικές θέσεις εξακολουθούν να υψώνονται «κόκκινες γραμμές».

Οι φιλελεύθεροι και η κεντροαριστερά εκφράζουν δυσπιστία ότι οι αντιπροεδρίες και οι προεδρίες επιτροπών μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως διαπραγματευτικό νόμισμα, ενώ οι ακροδεξιές ομάδες αμφισβητούν νομικά τον αποκλεισμό τους από ηγετικούς ρόλους, επικαλούμενες την αρχή της αναλογικής εκπροσώπησης.

Την ίδια ώρα, οι εσωτερικές ισορροπίες στις ευρωομάδες δοκιμάζονται. Στους Πράσινους και στο Renew Europe καταγράφονται εντάσεις μεταξύ πιο πραγματιστικών και πιο ιδεολογικών πτερύγων, με συζητήσεις για πιθανές αμφισβητήσεις της ηγεσίας.

Στην Αριστερά, αλλαγές στη δύναμη των εθνικών αντιπροσωπειών αναδιαμορφώνουν τις συμφωνίες διαδοχής. Αντίθετα, στο ΕΛΚ η ηγεσία εμφανίζεται σταθερή, παρά τις φωνές υπέρ ανανέωσης.

Η κινητικότητα ευρωβουλευτών εντείνει το παρασκήνιο, καθώς μετακινήσεις μεταξύ ομάδων επηρεάζουν αριθμούς, χρηματοδότηση και συσχετισμούς ισχύος.

Τέλος, συζητείται η συγκρότηση νέας πολιτικής ομάδας με φιλορωσικό προσανατολισμό, η οποία δεν διαθέτει ακόμη τον απαιτούμενο αριθμό μελών, αλλά ενδέχεται να αποκτήσει κρίσιμη μάζα ενόψει του ενδιάμεσου «ανασχηματισμού».

Στο φόντο όλων αυτών, οι διαπραγματεύσεις για τις θέσεις-κλειδιά συνδέονται άμεσα με τις εθνικές ισορροπίες στα κράτη-μέλη και με τις επόμενες νομοθετικές προτεραιότητες του Κοινοβουλίου, εντείνοντας τη ρευστότητα και την πολιτική πόλωση ενόψει του 2027.