Πελόζι: Ο Πούτιν πρέπει να είναι πανευτυχής από τη συμπεριφορά του Τραμπ στον Ζελένσκι

«Ο Πούτιν πρέπει να είναι πανευτυχής με τη σημερινή θεατρική παράσταση», σχολίασε η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, για τη συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο.

«Θα ήταν μια επίδειξη δύναμης για τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών να φέρει τον εκλεγμένο ηγέτη της Ουκρανίας στο Οβάλ Γραφείο και να συνομιλήσει μαζί του με αξιοπρεπή τρόπο. Αλλά δεν θα μπορούσατε ποτέ να το καταλάβετε αυτό μετά την επαίσχυντη επίδειξη του προέδρου Τραμπ. Ο Πούτιν πρέπει να είναι πανευτυχής με τη θεατρική παράσταση», έγραψε η Νάνσι Πελόζι στο Twitter.

