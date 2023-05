Πόλεμος Ουκρανία

H Κίνα θα κάνει ουσιαστικές προσπάθειες για την επίτευξη μιας πολιτικής λύσης στην κρίση της Ουκρανίας, σύμφωνα με μία σημερινή δήλωση του ειδικού απεσταλμένου Λι Χουί.

Η Κίνα είναι πάντα προσηλωμένη στην επιδίωξη, αλλά και σε μία δίκαιη θέση για την υπόθεση της Ουκρανίας υπό την πειθώ της ειρήνης, αλλά και την προώθηση των σχετικών συνομιλιών, φέρεται να είπε ο Χουί στον Ρώσο υπουργό των Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Υπενθυμίζεται πως την Παρασκευή, ο απεσταλμένος της Κίνας στην Ευρώπη, επιφορτισμένος με το ειρηνευτικό σχέδιο του Πεκίνου για την Ουκρανία έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Οι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ευρώπη θα πρέπει να διεκδικήσουν την αυτονομία τους και να προτρέψουν για μια άμεση κατάπαυση του πυρός, επιτρέποντας στη Ρωσία να διατηρήσει τα προσαρτημένα εδάφη, σύμφωνα με Δυτικούς αξιωματούχους, που επικαλείται η "Wall Street Journal".

Σε δημοσίευμά της που τιτλοφορείται «η Κίνα πιέζει για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, αλλά συναντά ψυχρή υποδοχή στην Ευρώπη» και υπότιτλο «οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι αποκρούουν τις προσπάθειες του Πεκίνου να διχάσει τη Δύση», η αμερικανική οικονομική εφημερίδα, αναφέρει πως ο Κινέζος διπλωμάτης Λι Χούι, που επισκέφθηκε το Κίεβο, τη Βαρσοβία, το Βερολίνο, το Παρίσι και τις Βρυξέλλες, προέτρεψε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να δουν την Κίνα ως οικονομική εναλλακτική λύση στην Ουάσινγκτον.

Λέγοντάς τους πως θα πρέπει να κινηθούν γρήγορα για να τερματίσουν τη σύγκρουση μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας πριν εξαπλωθεί.

Ο Λι βρέθηκε στη Μόσχα την Παρασκευή, ολοκληρώνοντας την ευρωπαϊκή του περιοδεία. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ και ο Κινέζος ειδικός απεσταλμένος συζήτησαν τις προοπτικές επίλυσης της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

