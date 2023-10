Πεκίνο: Σι Τζινπίνγκ και Πούτιν σε σύντομη συνομιλία - Την Τετάρτη η συνάντηση

Τον Βλαντίμιρ Πούτιν υποδέχθηκε στο Πεκίνο ο Σι Τζινπίνγκ, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Πούτιν θα συμμετάσχει στο διεθνές φόρουμ για τους νέους δρόμους του μεταξιού, την ώρα που η διεθνής κοινότητα έχει στραμμένη την προσοχή της στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς και ενώ μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν κατά την άφιξή του, οι δύο ηγέτες είχαν μια σύντομη συνομιλία», ανέφερε το ρωσικό ΥΠΕΞ με ανάρτηση στο X (πρώην Twitter).

President Putin: We are cooperating actively on the global stage. We will do our best to make our relations develop as intensively as possible.



