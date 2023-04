Πεκίνο: 21 νεκροί από φωτιά σε νοσοκομείο - Πηδούσαν από τα παράθυρα (vid)

Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε στην ανατολική πτέρυγα του τμήματος νοσηλείας ενός νοσοκομείου στην πρωτεύουσα της Κίνας, Πεκίνο, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 21 ανθρώπων.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 12:57 μ.μ. (0457 GMT) και κατασβέστηκε περίπου στις 13:33 μ.μ. αφού ομάδα έκτακτης ανάγκης έσπευσε στον τόπο του ατυχήματος στο νοσοκομείο Changfeng του Πεκίνου.

Συνολικά 71 άτομα απομακρύνθηκαν και μεταφέρθηκαν μετά τις εργασίες διάσωσης. Μέχρι τις 6 μ.μ. (1000 GMT), 21 είχαν πεθάνει αφού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

«Είναι τραγικό. Μπορώ να δω το ατύχημα από το παράθυρο του σπιτιού μου. Πολλοί άνθρωποι στέκονταν στη μονάδα κλιματισμού το μεσημέρι, και κάποιοι μάλιστα πήδηξαν», δήλωσε ένας χρήστης του Weibo.

