Παρίσι: Σωστικά συνεργεία αναζητούν έναν αγνοούμενο από την έκρηξη

Ένας άνθρωπος θεωρείται ακόμη αγνοούμενος μετά την έκρηξη που συγκλόνισε το απόγευμα της Πέμπτης το κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας προκαλώντας τη μερική κατάρρευση ενός κτιρίου και τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων, γράφει η εφημερίδα Le Parisien επικαλούμενη την αστυνομία του Παρισιού.

Οι διασώστες αναζητούν τον αγνοούμενο μέσα στα χαλάσματα, ενώ ένα πυροσβεστικό όχημα εξακολουθεί να κάνει ρίψεις νερού σποραδικά στα συντρίμμια του κτιρίου και κάποια καταστήματα που βρίσκονται στο συγκεκριμένο δρόμο άνοιξαν εκ νέου.

Το γραφείο του εισαγγελέα του Παρισιού ανακοίνωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να διακριβωθούν τα αίτια της χθεσινής έκρηξης από την οποία καταστράφηκε η πρόσοψη του κτιρίου που στεγάζει την Αμερικανική Ακαδημία Σχεδίου του Παρισιού, η οποία είναι δημοφιλής στους ξένους φοιτητές.

Έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος διατάχθηκε άμεσα, σύμφωνα με τις εισαγγελικές αρχές.

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη, με τέσσερις από αυτούς να νοσηλεύονται και να δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή.

Η Le Parisien γράφει ότι η αστυνομία διέψευσε δηλώσεις που έκανε νωρίτερα ένας αξιωματούχος των τοπικών αρχών ότι σταμάτησαν οι έρευνες καθώς έχουν ταυτοποιηθεί όλοι.

Η αστυνομία του Παρισιού και το δημοτικό συμβούλιο της πόλης δεν απάντησαν άμεσα στο Reuters όταν κλήθηκαν να σχολιάσουν.

Η έκρηξη προκάλεσε σκηνές χάβους και καταστροφής στην ιστορική οδό Σεν Ζακ, η οποία οδηγεί από τον καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων στο πανεπιστήμιο της Σορβόννης.

Η Φλοράνς Μπερτού, δήμαρχος του Πέμπτου Διαμερίσματος του Παρισιού, όπου σημειώθηκε η έκρηξη, είπε ότι 12 φοιτητές οι οποίοι υπό κανονικές συνθήκες θα βρίσκονταν στις αίθουσες της Ακαδημίας Σχεδίου όταν σημειώθηκε η έκρηξη, ευτυχώς επισκέπτονταν εκείνη την ώρα μια έκθεση με τον καθηγητή τους.

