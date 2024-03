Μακελειό στη Μόσχα

Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκφράζουν τον αποτροπιασμό τους για τη φρικτή επίθεση που έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής σε συναυλιακό χώρο στα προάστια της Μόσχας και στοίχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι σε δήλωσή της στο Χ ανέφερε:

«Η φρίκη της σφαγής άμαχων, αθώων πολιτών στη Μόσχα, είναι απαράδεκτη. Η ιταλική κυβέρνηση καταδικάζει με απόλυτο και σαφέστατο τρόπο τη βάρβαρη αυτή τρομοκρατική πράξη. Εκφράζω την πλήρη αλληλεγγύη μου στα θύματα και στους συγγενείς τους».

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών καταγγέλλει ως «ειδεχθείς πράξεις» το μακελειό που συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής σε αίθουσα συναυλιών στα προάστια της Μόσχας, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον 40 άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 100, και ζήτησε να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση.

«Οι εικόνες που φτάνουν σε εμάς από τη Μόσχα είναι φρικτές», σχολίασε το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών σε μήνυμα που ανάρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης x.

«Οι σκέψεις μας είναι στα θύματα και τους τραυματίες και στον ρωσικό λαό» συνεχίζει το μήνυμα του υπουργείου.

#Russia | The images from Moscow tonight are horrifying. Our thoughts go to the victims and to those injured as well as to the Russian people.



All effort has to be made to determine the causes of these heinous acts.