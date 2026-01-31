Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Ρόμπερτ Φίτσο, αποδέχθηκε το Σάββατο την παραίτηση του συμβούλου εθνικής ασφάλειας της χώρας, Μίροσλαβ Λάιτσακ, μετά τις αποκαλύψεις ότι ο Λάιτσακ αντάλλασσε μηνύματα με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με το Politico.

Τα μηνύματα περιλαμβάνονταν στη δημοσιοποίηση, την Παρασκευή, από το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, ερευνητικού υλικού που σχετίζεται με την υπόθεση Έπσταϊν.

Ο Φίτσο, ανακοινώνοντας την απόφαση σε βιντεοσκοπημένη δήλωση στο Facebook, εξήρε τον Λάιτσακ ως «έναν σπουδαίο διπλωμάτη» και δήλωσε ότι η Σλοβακία χάνει «μια απίστευτη πηγή εμπειρίας στη διπλωματία και την εξωτερική πολιτική». Ο Λάιτσακ είχε διατελέσει υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας σε πολλές κυβερνήσεις Φίτσο μεταξύ 2009 και 2020.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε την Παρασκευή στη δημοσιότητα περισσότερες από τρία εκατομμύρια σελίδες εγγράφων από τους φακέλους Έπσταϊν. Τα έγγραφα, τα οποία αναφέρονται σε αρκετά προβεβλημένα πρόσωπα, όπως ο Στιβ Μπάνον, ο Έλον Μασκ και παγκόσμιους ηγέτες, περιλαμβάνουν επίσης ανταλλαγές μηνυμάτων μεταξύ του Λάιτσακ και του Έπσταϊν.

Στα νεοδημοσιευθέντα αρχεία, ο Έπσταϊν αστειευόταν με τον Λάιτσακ για γυναίκες, ενώ συζητούσαν για τις συναντήσεις του Λάιτσακ με τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο Λάιτσακ αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε παρανομία, χαρακτηρίζοντας τις επικοινωνίες άτυπες και ελαφρές, και αργότερα υπέβαλε την παραίτησή του προκειμένου να αποτρέψει το πολιτικό κόστος για τον πρωθυπουργό, σύμφωνα με δημοσιεύματα των σλοβακικών μέσων ενημέρωσης. «Όχι επειδή έκανα κάτι ποινικά ή ηθικά επιλήψιμο, αλλά για να μη φέρει εκείνος πολιτικό κόστος για κάτι άσχετο με τις αποφάσεις του», φέρεται να δήλωσε.

Η αντιπολίτευση είχε ενωθεί ζητώντας την παραίτησή του. Στην ίδια γραμμή τάχθηκε και το συγκυβερνών Σλοβακικό Εθνικό Κόμμα, το οποίο, σύμφωνα με τοπικά μέσα, ανέφερε ότι ο Λάιτσακ συνιστούσε κίνδυνο για την ασφάλεια.

Στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός άσκησε επίσης κριτική στην κάλυψη της υπόθεσης από τα μέσα ενημέρωσης, χαρακτηρίζοντάς την «υποκριτική» και υπερβολική.