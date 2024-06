Παραιτήθηκε ο πρωθυπουργός του Βελγίου μετά τις ευρωεκλογές (vid)

«Από αύριο, θα είμαι ένας παραιτούμενος πρωθυπουργός», δήλωσε ο πρωθυπουργός του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρό, μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, καθώς είδε τα ποσοστά του να πέφτουν κατακόρυφα στις εκλογές της Κυριακής.

«Για εμάς ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη βραδιά, χάσαμε. Από αύριο θα είμαι παραιτούμενος πρωθυπουργό», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «είμαι πεπεισμένος ότι χρειαζόμαστε γρήγορα μια νέα κυβέρνηση, με πλήρεις εξουσίες. Το μήνυμα των ψηφοφόρων είναι σαφές»

Το Open VLD συγκέντρωσε 5,7%, σύμφωνα με τα exit polls, μια πτώση 2,8 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το αποτέλεσμα του 2019. Ο πρόεδρος του κόμματος, Τομ Ονγκένα, δήλωσε ότι και ο ίδιος θα παραιτηθεί.

Ο Ντε Κρο θα παραμείνει υπηρεσιακός πρωθυπουργός μέχρι να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση.

🇧🇪#Belgium:



Prime Minister Alexander De Croo (Open VLD) have announced that he will resign tomorrow following the poor results of his party in today's elections.



The leader of his party also announced his resignation. pic.twitter.com/4M7EZiZrpJ