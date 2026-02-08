Υπόθεση Μάντελσον στη Βρετανία

Ο επικεφαλής επιτελάρχης του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ, Μόργαν ΜκΣουίνι, ανακοίνωσε την Παρασκευή την παραίτηση του, καθώς εντείνονται οι πιέσεις στον Στάρμερ για την απόφασή του να διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Στάρμερ αντιμέτωπος με αυτό που θεωρείται ευρέως ως η μεγαλύτερη κρίση των 18 μηνών της θητείας του, λόγω της απόφασής του να στείλει τον Μάντελσον στην Ουάσινγκτον το 2024, αφού έγγραφα αποκάλυψαν την έκταση της σχέσης του Μάντελσον με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστάϊν.

Ο ΜακΣουίνι, ο στενότερος σύμβουλος του Στάρμερ και ευρέως θεωρούμενος ως ένας από τους αρχιτέκτονες της επιτυχίας του Στάρμερ στις βρετανικές εκλογές του Ιουλίου 2024, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι είχε εμπλακεί στενά στον διορισμό του Μάντελσον.

«Η απόφαση να διοριστεί ο Πίτερ Μάντελσον ήταν λανθασμένη. Έχει βλάψει το κόμμα μας, τη χώρα μας και την εμπιστοσύνη στην ίδια την πολιτική», δήλωσε ο ΜακΣουίνι σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X από πολιτικούς ανταποκριτές.

«Όταν μου ζητήθηκε, συμβούλεψα τον πρωθυπουργό να προβεί σε αυτόν τον διορισμό και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για αυτή τη συμβουλή».

Ο Στάρμερ δήλωσε ότι ήταν «τιμή του» να συνεργαστεί με τον ΜακΣουίνι.

«Το κόμμα μας κι εγώ του οφείλουμε ευγνωμοσύνη και τον ευχαριστώ για τις υπηρεσίες του» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός και επικεφαλής του Εργατικού κόμματος.