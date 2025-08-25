Η κυβέρνηση του Φρίντριχ Μερτς στη Γερμανία θα συνεχίσει τις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία, παρά τις πιέσεις που δέχεται η κυβέρνηση συνασπισμού στο Βερολίνο, μετέδωσαν οι Financial Times τη Δευτέρα.

Το δημοσίευμα επικαλείται δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών και αντικαγκελαρίου, Λάρς Κλίνγκεμπεϊλ, που ανέφερε ότι συζητά στενά με τον Μερτς τον καλύτερο τρόπο υποστήριξης της Ουκρανίας

«Πρόκειται για την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά και της Ευρώπης», δήλωσε ο Κλίνγκμπεϊλ κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Κίεβο. «Απαιτούνται αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας για να εξασφαλιστεί η διαρκής ειρήνη στην Ουκρανία.

Συντονιζόμαστε στενά σε διεθνές επίπεδο για το θέμα αυτό. Η Γερμανία θα ανταποκριθεί στις ευθύνες της».

Ο Μερτς, έχει δηλώσει ότι η χώρα του έχει «έντονο ενδιαφέρον και μεγάλη ευθύνη» να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε προσπάθεια της Δύσης για την παροχή εγγυήσεων ασφάλειας στην Ουκρανία.

Στο εσωτερικό της Γερμανίας, η υποστήριξη για μια τέτοια ιδέα είναι αμφιλεγόμενη, ιδίως στο SPD του Κλίνγκμπειλ, ενώ σκεπτικιστικές φωνές ακούγονται και από τους Χριστιανοδημοκράτες (CDU) του Μερτς.

Ο Μάρκους Σέντερ, ηγέτης του βαυαρικού κόμματος της CDU, δήλωσε την Κυριακή ότι είναι «πολύ επιφυλακτικός» ως προς το αν είναι καλή ιδέα η αποστολή γερμανικών στρατευμάτων στην Ουκρανία. Ανέφερε ότι χωρίς τις αμερικανικές δυνάμεις, η ιδέα «δεν έχει νόημα».

Ο ηγέτης της CDU στο κοινοβούλιο, Γενς Σπαν, δήλωσε ότι άλλες επιλογές θα ήταν πιο εύκολο να φανταστεί κανείς και επίσης «πιο λογικές».

Ο υπουργός Εξωτερικών της CDU, Γιόχαν Βαντεφούλ, προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι η αποστολή χερσαίων στρατευμάτων θα μπορούσε να «υπερφορτώσει» τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ανώτερα στελέχη του SPD προσπάθησαν να απομακρύνουν τη συζήτηση από την αποστολή στρατιωτών.

Η αναπληρωτής επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ζίμτιε Μόλερ, υποστήριξε ότι η συζήτηση είναι πρόωρη σε μια στιγμή που δεν είναι ακόμη σαφές εάν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, την οποία προώθησε ο Τραμπ.

«Δεν πρέπει να κάνουμε το τρίτο ή το πέμπτο βήμα πριν καν κάνουμε το πρώτο», δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στην εφημερίδα Tagesspiegel.