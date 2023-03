Πάπας Φραγκίσκος: Βελτίωση της υγείας του - Αναμένεται εξιτήριο τις ερχόμενες μέρες

Η υγεία του Πάπα Φραγκίσκου βελτιώνεται μετά τη νοσηλεία του στο νοσοκομείο με λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος και επανήλθε στην εργασία του, ενώ η θεραπεία συνεχίζεται, ανακοίνωσε σήμερα το Βατικανό.

Ο Πάπας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο την Τετάρτη αφού παραπονέθηκε για αναπνευστικές δυσκολίες, εγείροντας νέες ανησυχίες για την υγεία του 86χρονου ποντίφικα, ο οποίος πάσχει από διάφορες ασθένειες.

Όπως ανακοινώθηκε ο Πάπας βασανίζεται από βρογχίτιδα η οποία ωστόσο φαίνεται να υποχωρεί μετά τη χορήγηση αντιβιοτικών και «θα πάρει εξιτήριο τις επόμενες μέρες».

«Ο Πάπας Φραγκίσκος ξεκουράστηκε καλά κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η κλινική του εικόνα βελτιώνεται σταδιακά και συνεχίζει την προγραμματισμένη θεραπεία του», ανέφερε σε ανακοίνωσή του νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Βατικανού Ματέο Μπρούνι.

«Σήμερα το πρωί, μετά το πρωινό, διάβασε μερικές εφημερίδες και συνέχισε την εργασία του», πρόσθεσε. Αναφέροντας ότι ο Φραγκίσκος δεν ήταν καθηλωμένος στο κρεβάτι του, η δήλωση ανέφερε ότι προσευχήθηκε στο μικρό παρεκκλήσι μέσα στην ιδιωτική σουίτα του νοσοκομείου.

«Είμαι συγκινημένος από τα πολλά μηνύματα που έλαβα αυτές τις ώρες και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για την εγγύτητα και την προσευχή», έγραψε ο Πάπας ξεχωριστά στο Twitter.

I am touched by the many messages received in these hours and I express my gratitude for the closeness and prayer.