Πάπας Φραγκίσκος: Έφαγε πίτσα με τους γιατρούς του νοσοκομείου Τζεμέλι

O πάπας Φραγκίσκος χρησιμοποίησε τις νέες τεχνολογίες για να επικοινωνήσει με τους πιστούς από το νοσοκομείο, μέσω διαδικτύου.

Από την πανεπιστημιακή κλινική Αγκοστίνο Τζεμέλι, στην οποία νοσηλεύεται ο Φραγκίσκος, έγραψε στο Twitter ότι «οι δοκιμασίες της ζωής συμβάλλουν στο να εξαγνιστεί η καρδιά». Ο ποντίφικας εισήχθη την Τετάρτη στο νοσοκομείο -λόγω βρογχίτιδας που του προκάλεσε δύσπνοια- και αναμένεται να πάρει εξιτήριο αύριο.

Από το Βατικανό, παράλληλα, έγινε γνωστό ότι «χθες βράδυ ο πάπας δείπνησε και έφαγε πίτσα μαζί με όλους όσοι τον περιθάλπουν: γιατρούς, νοσοκόμους, προσωπικό της ασφάλειας και βοηθούς».

Αύριο ο Φραγκίσκος αναμένεται να επιστρέψει στην κατοικία του, στο μοναστήρι της Αγίας Μάρθας εντός του Βατικανού, και την Κυριακή να είναι παρών στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για τη θεία λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων των Καθολικών.

When experienced with faith, the trials and difficulties of life serve to purify our hearts, making them humbler and thus more and more open to God. #Lent