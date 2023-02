Σεισμός στην Τουρκία: Πάνω από 39.000 οι νεκροί

Τις 39.600 έχουν ξεπεράσει οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς στην Τουρκία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Όπως μετέδωσε το τουρκικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN Turk, ο υπουργός Εσωτερικών της γειτονικής χώρας, Σουλεϊμάν Σοϊλού δήλωσε ότι ο τραγικός απολογισμός αυξήθηκε σε 39.672 ανθρώπους. Ενώ ανέφερε ότι περίπου 82.000 κτίρια είτε κατέρρευσαν είτε υπέστησαν σοβαρές ζημιές εξαιτίας του σεισμού στην Τουρκία.

Ένας άνδρας διασώθηκε σήμερα μέσα από τα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε στη νότια επαρχία Χατάι, 11 ημέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την περιοχή την περασμένη εβδομάδα, σκοτώνοντας περισσότερους από 43.000 ανθρώπους στην Τουρκία και τη Συρία, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Ενώ ορισμένες διεθνείς ομάδες διάσωσης έχουν αποχωρήσει από την απέραντη ζώνη των περιοχών που έπληξε ο Εγκέλαδος, επιζώντες ανασύρονται ζωντανοί κάτω από ερείπια ισοπεδωμένων σπιτιών, αψηφώντας όλες τις πιθανότητες.

Διασώστες ανέσυραν αργά το βράδυ της Πέμπτης ζωντανό ένα 12χρονο αγόρι από τα ερείπια κτηρίου που κατέρρευσε στην επαρχία Χατάι, 260 ώρες μετά τον σεισμό των 7,8 βαθμών που συγκλόνισε τη νοτιοανατολική Τουρκία.

Παρά τις λιγοστές ελπίδες για την ανεύρεση επιζώντων, δέκα μέρες μετά το χτύπημα του σεισμού, σωστικά συνεργεία και εθελοντές δεν εγκαταλείπουν τις προσπάθειές τους στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Η επιμονή αυτή επιβραβεύτηκε με τη διάσωση του 12χρονου Οσμάν Χαλέμπιγε, του αγοριού που διασώθηκε στη συνοικία Εκιντζί και διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

Νωρίτερα είχε ανασυρθεί ζωντανή από τα ερείπια η 29χρονη Νεσλιχάν Κιλίτς, 258 ώρες από τους δύο σεισμούς που σκόρπισαν τον όλεθρο στην Τουρκία και τη Συρία.

Οι διεθνείς οργανώσεις αρωγής εντείνουν τις προσπάθειές τους για να βοηθήσουν τα εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν μείνει άστεγοι μετά τον φονικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου, ο οποίος έχει κοστίσει τη ζωή σε περισσότερους από 43.000 ανθρώπους στην Τουρκία και τη Συρία.

Εκατοντάδες άνθρωποι σχηματίζουν ουρά στο συνοριακό πέρασμα Τσιλβεγκόζου στη νοτιοανατολική Τουρκία μετά τον σεισμό, ο οποίος έχει προκαλέσει τον θάνατο 44.000 ανθρώπων και τον εκτοπισμό εκατομμυρίων ανθρώπων και στις δύο χώρες.

Πολλοί από τους σχεδόν τέσσερα εκατομμύρια Σύρους που είχαν εγκατασταθεί στην Τουρκία, αφού διέφυγαν από τον εμφύλιο πόλεμο που κατέστρεψε περιοχές της χώρας τους τα τελευταία 12 χρόνια, πήραν την απόφαση δεδομένης της καταστροφής των να επιστρέψουν στην πατρώα γη τους, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων.

Queues of Syrian refugees are waiting on the Turkish side of the Cilvegozu Border Crossing after it temporarily reopened because of the earthquake#Middleeast #arabnews #syria #syrian #syrianrefugees #refugees #syriaearthquake pic.twitter.com/HNB156Evx5