Πάνω από 25 ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην Βηρυτό - Η Χεζμπολάχ απειλεί με αντίποινα

Το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές στα νότια προάστια της Βηρυτού, τα οποία ελέγχονται από τη Χεζμπολάχ, κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού πρώτα διέταξε τους κατοίκους να τα εγκαταλείψουν. Την ίδια στιγμή, η τρομοκρατική οργάνωση που υποστηρίζεται από το Ιράν προειδοποίησε τους Ισραηλινούς να εγκαταλείψουν πόλεις και χωριά κοντά στα σύνορα.

Σημειώνεται ότι ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι πραγματοποίησε 26 κύματα επιθέσεων μέσα στη νύχτα στα νότια προάστια, αναφέροντας ότι οι στόχοι περιλάμβαναν κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ και αποθήκες όπλων, σύμφωνα με όσα αναφέρει το Reuters.

Την Πέμπτη, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού κάλεσε τους κατοίκους των νότιων προαστίων να μετακινηθούν προς τα ανατολικά και τα βόρεια, δημοσιεύοντας έναν χάρτη με τέσσερις μεγάλες περιοχές της πρωτεύουσας που, όπως είπε, πρέπει να εγκαταλείψουν, συμπεριλαμβανομένων περιοχών κοντά στο αεροδρόμιο της Βηρυτού.

Η Χεζμπολάχ, σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα εβραϊκά στο κανάλι της στο Telegram νωρίς την Παρασκευή, προειδοποίησε τους Ισραηλινούς να εγκαταλείψουν πόλεις που βρίσκονται σε απόσταση εντός 5 χιλιομέτρων από τα σύνορα.

«Η επιθετικότητα του στρατού σας εναντίον της λιβανέζικης κυριαρχίας και των αμάχων πολιτών, η καταστροφή πολιτικών υποδομών και η εκστρατεία εκτοπισμού που πραγματοποιεί δεν θα μείνουν αναπάντητες», ανέφερε η Χεζμπολάχ.

Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ το 2024, δεκάδες χιλιάδες Ισραηλινοί απομακρύνθηκαν από πόλεις κοντά στα σύνορα, αλλά πολλοί από τότε έχουν επιστρέψει. Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει στο παρελθόν ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν σχέδια για νέα απομάκρυνσή τους.

Ο Λίβανος ενεπλάκη στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τη Δευτέρα, όταν η Χεζμπολάχ άνοιξε πυρ με αεροπορικές επιδρομές που επικεντρώθηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού καθώς και στο νότιο και ανατολικό Λίβανο.

Το Ισραήλ έχει επίσης διατάξει τους Λιβανέζους να εγκαταλείψουν μεγάλες περιοχές του νότιου και ανατολικού Λιβάνου.

Ακόμη, σημειώνεται ότι οι IDF έχουν πλήξει πάνω 500 στόχους στον Λίβανο από τότε που η Χεζμπολάχ ενεπλάκη στη σύγκρουση με το Ιράν.

Στους στόχους περιλαμβάνονται κορυφαίοι διοικητές της Χεζμπολάχ, μέλη της επίλεκτης Δύναμης Ραντβάν, εκτοξευτές πυραύλων, κέντρα διοίκησης, αποθήκες όπλων, καθώς και μέλη άλλων τρομοκρατικών ομάδων και οι υποδομές τους.

Στο νότιο Λίβανο, ο στρατός αναφέρει ότι εκτιμά ότι περίπου 420.000 Λιβανέζοι πολίτες έχουν εκκενώσει τα σπίτια τους, αφότου οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις διέταξαν όλους τους κατοίκους της περιοχής να φύγουν και να κατευθυνθούν βόρεια του ποταμού Λιτάνι.

Δεκάδες χιλιάδες άλλοι έχουν εκκενώσει τα νότια προάστια της Βηρυτού, ένα προπύργιο της Χεζμπολάχ, αφότου ο Ισραηλινός Στρατός διέταξε επίσης εκκένωση εκεί το απόγευμα της Παρασκευής.