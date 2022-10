Πανικός σε πτήση πάνω από τον Ατλαντικό - Τραυματίες 12 επιβάτες

Δώδεκα επιβάτες σε πτήση της Aerolíneas Argentinas τραυματίστηκαν όταν το αεροσκάφος διέσχισε τον Ατλαντικό Ωκεανό και έφτασε στον εναέριο χώρο της Βραζιλίας.

Το Airbus A330-200 εκτελούσε την πτήση AR1133 της Aerolíneas Argentinas από τη Μαδρίτη στο Μπουένος Άιρες, όταν αντιμετώπισε έντονες αναταράξεις, που προκάλεσαν πολλαπλούς τραυματισμούς και μερικοί από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Δώδεκα επιβάτες που δεν χρησιμοποιούσαν τις ζώνες ασφαλείας τους, όπως ζήτησε το πλήρωμα, τραυματίστηκαν. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 271 επιβάτες και 13 μέλη του πληρώματος.

Η Aerolineas Argentinas εξέδωσε δελτίο Τύπου και ανέφερε ότι «ως αποτέλεσμα σοβαρών αναταράξεων στην πτήση AR1133 από τη Μαδρίτη, η οποία προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ezeiza στις 4:30, εννέα επιβάτες χρειάστηκε να νοσηλευτούν με διάφορους ελαφρούς τραυματισμούς, ενώ άλλα τρία έπρεπε να μεταφερθούν για πιο εκτεταμένο έλεγχο».

«Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν αυτοί που έθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο και που ήταν αυτοί που έπρεπε να μεταφερθούν δεν φορούσαν τις ζώνες ασφαλείας τους τη στιγμή της αναταραχής».

Ωστόσο, το αεροσκάφος δεν υπέστη σημαντικές ζημιές.

12 out of 271 passengers onboard Aerolineas Argentinas Airbus A330-202 (LV-FVH) received injuries as the aircraft met with severe Turbulence. Aircraft landed safely on Runway 11 of Buenos Aires (EZE).#aircraft #safety #aviation pic.twitter.com/0c17XSv84j