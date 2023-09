«Πανηγύρια» στην Τουρκία για τις κατηγορίες σε βάρος του Μενέντεζ

Αισιοδοξία και χαμόγελα έφερε στην τουρκική πλευρά, η είδηση της απαγγελίας κατηγοριών για διαφθορά εις βάρος του γερουσιαστή των ΗΠΑ, Μπομπ Μενέντεζ και της συζύγου του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το AI Monitor, τουρκικά ΜΜΕ επισημαίνουν την αρνητική στάση του Μενέντεζ έναντι της Άγκυρας, ειδικά για το θέμα της απόκτησης των F-16, με το πρακτορείο Anadolu να τον κατηγορεί για στενούς δεσμούς με ελληνικά και αρμενικά λόμπι.

Από την πλευρά του, το τουρκικό κρατικό δίκτυο TRT σε τίτλο του έγραφε: «Αμερικανός αντιτουρκικός γερουσιαστής κατηγορείται για δωροδοκία».

Ο Τούρκος δημοσιογράφος Ραγκίπ Σοϊλού σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X αναφέρθηκε στον Μενέντεζ ως «Αρμένιο και Έλληνα λομπίστα.

Armenian and Greek lobbyist Sen. Bob Menendez and his wife are indicted on federal bribery charges by the US Department of Justice

Τα πανηγύρια στην Τουρκία δεν προκαλούν έκπληξη δεδομένης της υποστήριξης από τον Μενέντεζ της υπόθεσης των Αρμενίων, τη Γενοκτονία των οποίων αναγνώρισε η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν το 2021, της σκληρής στάσης του γερουσιαστή έναντι του Αζερμπαϊτζάν στην κόντρα με την Αρμενία για το Ναγκόρνο Καραμπάχ, της υποστήριξής του προς την Ελλάδα και την Κύπρο στην κόντρα τους με την Τουρκία, αλλά και επειδή έχει μπλοκάρει την πώληση στην Άγκυρα F-16 αξίας 20 δις. δολαρίων και σχεδόν 80 κιτ εκσυγχρονισμού.

I am sure the Turkish establishment will be pleased with the news of Senator Menendez's indictment for taking bribes from Egypt. He is one of Turkey's most avid major adversaries in Washington, blocking the F-16 sales. This will make Biden's work easier. https://t.co/t9nv4tX1O5