Πακιστάν: Στους 18 οι νεκροί από σύγκρουση λεωφορείου με βυτιοφόρο (vid)

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά τη σύγκρουση και την ανάφλεξη λεωφορείου στην ανατολική επαρχία Παντζάμπ του Πακιστάν την Κυριακή, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.

Το λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα άλλο όχημα τις πρώτες πρωινές ώρες ενώ μετέφερε 33 επιβάτες από τη νότια λιμενική πόλη Καράτσι στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ.

Pak- Bus collides with van in Pakistan, killing 20 and injuring 13 others.#Accident occurred early Sunday near #PindiBhattian, where the #Islamabad-bound bus hit a van parked on the shoulder of the #Lahore-Islamabad #Motorway.



#BusAccident #Punjab #Pakistan pic.twitter.com/Fj2Uca358v