Πακιστάν: Πέντε νεκροί από έκρηξη με στόχο σχολικό λεωφορείο στο Βελουχιστάν

Καμικάζι βομβιστής στοχοθέτησε στρατιωτικό σχολικό λεωφορείο στην επαρχία Βελουχιστάν (Μπαλουτσιστάν), με αποτέλεσμα πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, σε μια επίθεση για την οποία το Πακιστάν κατηγόρησε πράκτορες της Ινδίας.

Συγκεκριμένα, περίπου 40 μαθητές βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο, που κατευθυνόταν σε σχολείο τη λειτουργία του οποίου εξασφαλίζει ο στρατός, και υπάρχουν τραυματίες, δήλωσε ο Γιασίρ Ικμπάλ, διοικητής της περιφέρειας Χουζντάρ, όπου σημειώθηκε η επίθεση.

Οι πακιστανικές ένοπλες δυνάμεις και ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ εξέδωσαν γρήγορα δηλώσεις καταδικάζοντας τη βία και κατηγορώντας «τρομοκράτες πληρεξουσίους της Ινδίας» για ανάμιξη στην επίθεση. Δεν γνωστοποίησαν ωστόσο στοιχεία που να συνδέουν την επίθεση με το Νέο Δελχί.

