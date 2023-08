Θρίλερ στο Πακιστάν: Σύγχυση για τον αριθμό των απεγκλωβισμένων από το τελεφερίκ (vid)

Σύγχυση επικρατεί για το αποτέλεσμα της από αέρος προσπάθειας του στρατού του Πακιστάν να διασώσει τα οκτώ άτομα που είχαν παγιδευτεί σε ένα τελεφερίκ που αιωρούνταν πάνω από μια βαθιά χαράδρα, αφού έσπασε ένα σχοινί νωρίς το πρωί της Τρίτης, σε μια επιχείρηση υψηλού κινδύνου που περιπλέκεται από τους θυελλώδεις ανέμους.

Επτά μαθητές και ένας δάσκαλος είχαν εγκλωβιστεί στο τελεφερίκ από τις 7 π.μ. (0200 ώρα Ελλάδας), όταν κατευθύνονταν προς το σχολείο σε μια απομακρυσμένη ορεινή περιοχή στο Μπαττάγκραμ, περίπου 200 χλμ. βόρεια του Ισλαμαμπάντ, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Αξιωματούχος της περιοχής Shah Fahad δήλωσε ότι κατάφεραν να διασώσουν τέσσερις μαθητές ωστόσο άλλοι αξιωματούχοι επιμένουν ότι έχουν διασωθεί δύο παιδιά.

FOURTH (4) CHILD RESCUED by the Pakistani military.



Pakistan Air Force Leonardo AW-139 Seahawk helicopter rescues child from Battagram cable car after 11 hours trapped in the chairlift. Army helicopters and SSG commandos, Shahbaz team paratroopers participated.