Πακιστάν και Κίνα στηρίζουν «κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην άμεση παύση των εχθροπραξιών» στη Μ. Ανατολή
AP Photo/Vahid Salemi, File
AP Photo/Vahid Salemi, File

Πακιστάν και Κίνα στηρίζουν «κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην άμεση παύση των εχθροπραξιών» στη Μ. Ανατολή

27/03/2026 • 14:14
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
27/03/2026 • 14:14
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Ισλαμαμπάντ να διευκολύνει συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για κατάπαυση του πυρός.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το Πακιστάν διαβίβασε στην Τεχεράνη πρόταση 15 σημείων από την Ουάσινγκτον, η οποία περιλαμβάνει τους όρους των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός. Το Ιράν χαρακτήρισε τις απαιτήσεις αυτές «μαξιμαλιστικές» και παρουσίασε τις δικές του προϋποθέσεις.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Νταρ ανέφερε ότι κατά τη συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του «επιβεβαιώσαμε την ανάγκη αποκατάστασης της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή».

Όπως σημείωσε, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να στηρίξουν κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην άμεση παύση των εχθροπραξιών, στην επανέναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών, στην προστασία των αμάχων, στη διασφάλιση της ασφάλειας των θαλάσσιων οδών και στον σεβασμό του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.

ΠΑΚΙΣΤΑΝ
ΚΙΝΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ
ΕΠΙΘΕΣΗ ΗΠΑ-ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟ ΙΡΑΝ
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Διαβάστε Περισσότερα