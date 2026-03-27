Πακιστάν και Κίνα στηρίζουν «κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην άμεση παύση των εχθροπραξιών» στη Μ. Ανατολή

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν Ισάκ Νταρ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Κίνας Ουάνγκ Γι, στο πλαίσιο των προσπαθειών του Ισλαμαμπάντ να διευκολύνει συνομιλίες μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για κατάπαυση του πυρός.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το Πακιστάν διαβίβασε στην Τεχεράνη πρόταση 15 σημείων από την Ουάσινγκτον, η οποία περιλαμβάνει τους όρους των ΗΠΑ για κατάπαυση του πυρός. Το Ιράν χαρακτήρισε τις απαιτήσεις αυτές «μαξιμαλιστικές» και παρουσίασε τις δικές του προϋποθέσεις.

It was pleasure to speak today with my friend, His Excellency Wang Yi, Member of the Political Bureau of the CPC Central Committee and Foreign Minister of the People’s Republic of China, on the evolving situation in the West Asia.



We reaffirmed the need to restore peace and… — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) March 27, 2026

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Νταρ ανέφερε ότι κατά τη συνομιλία με τον Κινέζο ομόλογό του «επιβεβαιώσαμε την ανάγκη αποκατάστασης της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή».

Όπως σημείωσε, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να στηρίξουν κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στην άμεση παύση των εχθροπραξιών, στην επανέναρξη ειρηνευτικών συνομιλιών, στην προστασία των αμάχων, στη διασφάλιση της ασφάλειας των θαλάσσιων οδών και στον σεβασμό του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ.

