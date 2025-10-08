Πακιστάν: 11 νεκροί στα σύνορα με το Αφγανιστάν από επίθεση ισλαμιστών ενόπλων

Ισλαμιστές μαχητές έστησαν ενέδρα σε πακιστανική στρατιωτική φάλαγγα κοντά στα σύνορα με το Αφγανιστάν την Τετάρτη, σκοτώνοντας εννέα παραστρατιωτικούς και δύο αξιωματικούς, με την οργάνωση Τεχρίκ-ε-Ταλιμπάν Πακιστάν την ευθύνη για την επίθεση.

Βόμβες στο δρόμο χτύπησαν τη φάλαγγα πριν ένας μεγάλος αριθμός μαχητών εξαπολύσει επίθεση με όπλα στη βορειοδυτική περιοχή του Κουράμ, σύμφωνα με πέντε πακιστανούς αξιωματούχους ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters.

Σε δήλωση προς δημοσιογράφο του Reuters, οι Πακιστανοί Ταλιμπάν ανέφεραν ότι οι μαχητές τους επιτέθηκαν στη φάλαγγα.

Τους τελευταίους μήνες, η οργάνωση Τεχρίκ-ε-Ταλιμπάν Πακιστάν, που θέλει να ανατρέψει την κυβέρνηση και να την αντικαταστήσει με το δικό της μοντέλο ισλαμικής διακυβέρνησης, έχει εντείνει τις επιθέσεις εναντίον των πακιστανικών δυνάμεων ασφαλείας.

Η Ισλαμαμπάντ ισχυρίζεται ότι οι μαχητές χρησιμοποιούν το γειτονικό Αφγανιστάν για να εκπαιδεύονται και να σχεδιάζουν επιθέσεις εναντίον του Πακιστάν, κάτι που αρνείται η Καμπούλ.