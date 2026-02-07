Πάϊατ: Στρατηγική η αξία του Κάθετου Διαδρόμου για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια
Πάϊατ: Στρατηγική η αξία του Κάθετου Διαδρόμου για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια

07/02/2026
Ο πρώην πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, μιλώντας στην ακρόαση της Γερουσίας για την ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια, υπογραμμίζει τη σημασία και τη στρατηγική αξία του Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου που βοήθησε στη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Συγκεκριμένα, ο Τζέφρι Πάϊατ τόνισε ότι η προσπάθεια για την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου ξεκίμνησε από τους προκατόχους του, αναπληρωτές υπουργούς υπεύθυνους για θέματα Ενέργειας και αναβλήθηκε τρεις φορές λόγω των εμποδίων που συναντούσε και ότι εν τέλει χρειάστηκαν 20 χρόνια για να υλοποιηθεί, ενώ είπε πως είναι δτρατηγικής αξίας έργο που θα βοηθήσει καθοριστικά στη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

