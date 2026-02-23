Παγκόσμια Τράπεζα: Η ανοικοδόμηση της Ουκρανίας θα κοστίσει τουλάχιστον 588 δισ. ευρώ

Η ανοικοδόμηση της οικονομίας της Ουκρανίας θα κοστίσει περίπου 588 δισεκατομμύρια δολάρια για την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, τα Ηνωμένα Έθνη, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ουκρανική κυβέρνηση, μια μέρα πριν από την τέταρτη επέτειο της πλήρους στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας.

Η τελευταία εκτίμηση των θεσμικών οργάνων, με βάση στοιχεία από τις 24 Φεβρουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, έδειξε αύξηση 12% σε σχέση με την περσινή εκτίμηση, η οποία βασίστηκε εν μέρει στην αύξηση κατά 21% των ζημιών ή καταστροφών σε ενεργειακές υποδομές σε σχέση με πέρυσι.

Η μελέτη δεν περιλαμβάνει στοιχεία από τις εντατικές επιθέσεις της Ρωσίας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, οι οποίες άφησαν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε όλη την Ουκρανία χωρίς θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα και νερό κατά τη διάρκεια του πιο κρύου χειμώνα που έχει καταγραφεί εδώ και δεκαετίες.

Η εκτίμηση, η πέμπτη που πραγματοποιήθηκε από την έναρξη του πολέμου, διαπίστωσε ότι οι άμεσες ζημίες στην Ουκρανία έφτασαν τα 195 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση σχεδόν 11% σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση, με τους τομείς της στέγασης, των μεταφορών και της ενέργειας να έχουν πληγεί περισσότερο, ανέφεραν οι ομάδες. Αυτό είναι περισσότερο από το διπλάσιο των ζημιών που αναφέρθηκαν στην πρώτη έκθεση το 2022.

«Η ζημιά είναι τεράστια και αυξάνεται συνεχώς», αναφέρει η έκθεση, σημειώνοντας ότι οι ζημιές συγκεντρώθηκαν σε περιοχές της πρώτης γραμμής και σε μητροπολιτικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Κίεβο.

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει δεχτεί συνεχή πίεση από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να συμφωνήσει σε μια εκεχειρία που θα μπορούσε να συνεπάγεται οδυνηρές παραχωρήσεις εδαφών που έχουν καταληφθεί από τις ρωσικές δυνάμεις. Ωστόσο, οι συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στη Γενεύη την περασμένη εβδομάδα δεν κατάφεραν να επιτύχουν κάποια σημαντική πρόοδο.

Ο πόλεμος, ο οποίος αυτή την εβδομάδα συμπληρώνει πέντε χρόνια, έχει προκαλέσει τη μεγαλύτερη προσφυγική κρίση στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με περισσότερους από 6 εκατομμύρια Ουκρανούς να ζουν ως πρόσφυγες εκτός της χώρας και 4,6 εκατομμύρια ακόμη να έχουν εκτοπιστεί εντός των συνόρων της, σύμφωνα με την έκθεση.

Ο πόλεμος έχει επίσης επιφέρει τεράστιες ζημίες στην οικονομία της Ουκρανίας, με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της να είναι σήμερα 21% μικρότερο σε πραγματικούς όρους από ό,τι το 2021, πριν από τη ρωσική εισβολή. Εάν ο πόλεμος συνεχιστεί φέτος, η αύξηση του ΑΕΠ της Ουκρανίας αναμένεται να περιοριστεί σε περίπου 2%, αλλά η ανάπτυξη θα μπορούσε να επιταχυνθεί ελαφρώς στο 4% το 2027 και στο 4,5% το 2028, εάν επιτευχθεί εκεχειρία μέχρι το τέλος του έτους.

«Τέσσερα χρόνια μετά την πλήρη εισβολή της Ρωσίας, το συνολικό κόστος της ανασυγκρότησης και της ανάκαμψης της Ουκρανίας εκτιμάται πλέον σε σχεδόν 588 δισεκατομμύρια δολάρια για την επόμενη δεκαετία, σχεδόν τριπλάσιο του προβλεπόμενου ονομαστικού ΑΕΠ της χώρας για το 2025», δήλωσε η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο σε μια ανακοίνωση.

«Εν μέσω των άνευ προηγουμένου ρωσικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές και κατοικίες σε όλη την Ουκρανία αυτό το χειμώνα, ο λαός μας δείχνει ανθεκτικότητα, οι επιχειρηματίες μας συνεχίζουν να εργάζονται. Καταφέρνουμε ακόμα να ανακάμψουμε γρήγορα και να αναπτυχθούμε περαιτέρω», πρόσθεσε.

Μεγαλύτερες ζημιές στους τομείς της στέγασης και των μεταφορών

Οι ζημίες ήταν μεγαλύτερες στον τομέα της στέγασης, με το 14% του συνολικού αποθέματος κατοικιών να έχει υποστεί ζημίες ή να έχει καταστραφεί, ή περίπου 61 δισεκατομμύρια δολάρια, ακολουθούμενο από τους σιδηροδρόμους και άλλα τμήματα του τομέα των μεταφορών, με ζημίες που ανέρχονται σε 40,3 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την έκθεση.

Ο τομέας της ενέργειας, ο οποίος υπέστη σοβαρές επιθέσεις από ρωσικούς πυραύλους και επιθέσεις κατά το παρελθόν έτος, υπέστη ζημίες ύψους περίπου 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με ορισμένους πολίτες να αντιμετωπίζουν διακοπές ρεύματος έως και 18 ώρες την ημέρα.

Η έκθεση εκτίμησε τις κοινωνικοοικονομικές απώλειες σε 667 δισεκατομμύρια δολάρια, μια αύξηση 13% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αντανακλώντας την εκτεταμένη και παρατεταμένη διακοπή της οικονομικής δραστηριότητας, των δημόσιων υπηρεσιών και των θέσεων εργασίας.

Η κυβέρνηση της Ουκρανίας είχε ήδη λάβει μέτρα για να καλύψει τις ανάγκες ανασυγκρότησης για το τρέχον έτος, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης περίπου 15,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων για διάφορα προγράμματα. Η Ουκρανία και οι εταίροι της έχουν ήδη δαπανήσει 20,3 δισεκατομμύρια δολάρια από τον Φεβρουάριο του 2022 για επείγουσες επισκευές σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της στέγασης.

Η έκθεση σημείωσε ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να καλύψει περίπου το 40% των αυξανόμενων αναγκών ανασυγκρότησης μέσω του ιδιωτικού τομέα, εάν πραγματοποιούσε στοχευμένες μεταρρυθμίσεις για να προσελκύσει επενδύσεις κεφαλαίου σε παραγωγικούς τομείς όπως η γεωργία, η βιομηχανία και ο τουρισμός.

«Το παλιό οικονομικό μοντέλο της Ουκρανίας, με τον αδύναμο ανταγωνισμό, τη μεγάλη άτυπη οικονομία και τη βαριά παρουσία του κράτους, δεν θα δημιουργήσει τη δυναμική των επιχειρήσεων που απαιτείται για την ανάκαμψη», ανέφερε η έκθεση.

Ο Matthias Schmale, συντονιστής ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ στην Ουκρανία, δήλωσε ότι η λήψη μέτρων για την επιστροφή των προσφύγων, την επανένταξη των βετεράνων και την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό θα είναι κρίσιμης σημασίας για τη διασφάλιση του οικονομικού μέλλοντος της Ουκρανίας.

«Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της Ουκρανίας είναι ο λαός της», δήλωσε ο Schmale. «Η ανάκαμψη πρέπει να είναι ανθρωποκεντρική και να βασίζεται στην κοινότητα». Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ, η Ουκρανία έχει σήμερα 2,4 εκατομμύρια παιδιά λιγότερα από ό,τι πριν τον πόλεμο.