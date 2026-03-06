Καθώς τα drones και οι πύραυλοι στοχεύουν πόλεις και κρίσιμες υποδομές στην Ουκρανία και τον Κόλπο, ο κόσμος αγωνίζεται να εξασφαλίσει προμήθειες των αναχαιτιστικών πυραύλων αεράμυνας που απαιτούνται για να τα σταματήσει.

Η ολοένα και αυξανόμενη χρήση πυραύλων και drones που πλήττουν πόλεις και υποδομές στην Ουκρανία και τον Κόλπο, έχουν προκαλέσει διεθνή ανησυχία, καθώς τα αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης που χρησιμοποιούνται για την αεράμυνα μειώνονται.

Αρκετά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προειδοποίησαν σε κλειστή συνάντηση στις Βρυξέλλες αυτήν την εβδομάδα ότι υπάρχει έλλειψη αναχαιτιστικών πυραύλων σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με το Bloomberg.

Ορισμένοι από τους αξιωματούχους σημείωσαν ότι οι αναχαιτιστικοί πύραυλοι θα μπορούσαν να γίνουν ακόμη πιο σπάνιοι αν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συνεχιστεί. Εξάλλου, η Ευρώπη έχει ήδη αξιοποιήσει τα αποθέματά της για να υποστηρίξει τον αγώνα της Ουκρανίας ενάντια στην επιθετικότητα της Ρωσίας,

Η προμήθεια κρίσιμων πυρομαχικών είναι τόσο τεχνικό όσο και πολιτικό ζήτημα, καθώς οι επικριτές του πολέμου του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν έχουν κατηγορήσει την κυβέρνησή του ότι σπαταλά πολύτιμα πυρομαχικά σε έναν πόλεμο επιλογής, ο οποίος καθιστά την Ουάσιγκτον λιγότερο ικανή να αντιμετωπίσει μεγαλύτερους αντιπάλους, όπως η Κίνα ή η Ρωσία.

Κορυφαίες αμερικανικές αμυντικές εταιρείες, όπως η Lockheed Martin και η RTX Corp, επρόκειτο να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο, καθώς το Πεντάγωνο πιέζει για επιτάχυνση της παραγωγής όπλων εν μέσω της κλιμάκωσης των πολεμικών επιχειρήσεων. Και οι δύο εταιρείες έχουν ήδη υπογράψει συμφωνίες με το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας για την αύξηση της παραγωγής.

Στην Ασία, η ιαπωνική Mitsubishi Heavy Industries κατασκευάζει πυραύλους Patriot κατόπιν άδειας της Lockheed Martin, ωστόσο η παραγωγική της δυνατότητα παραμένει περιορισμένη. Η εταιρεία αυξάνει την ετήσια παραγωγή της από περίπου 30 μονάδες, αλλά αντιμετωπίζει προβλήματα στην προμήθεια κρίσιμων εξαρτημάτων, γνωστών ως «seekers», τα οποία αποστέλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2025 οι ΗΠΑ παρήγαγαν περίπου 600 πυραύλους Patriot.

Παράλληλα, η Ιαπωνία εξήγαγε πέρυσι μια παρτίδα τέτοιων πυραύλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως Ιάπωνες αξιωματούχοι άμυνας επισημαίνουν ότι το Τόκιο χρειάζεται μεγαλύτερα αποθέματα τόσο των Patriot όσο και των πυραύλων SM-3 που εκτοξεύονται από πλοία.

Στη Νότια Κορέα, ο υπουργός Εξωτερικών Τσο Χιουν δήλωσε ότι η Σεούλ βρίσκεται σε συνομιλίες με τις αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στη χώρα για πιθανή επανατοποθέτηση οπλικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των Patriot.