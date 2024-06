Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Κόστα και Κάγια Κάλας «κλείδωσαν» για τα τρία ανώτερα αξιώματα της ΕΕ

Οι έξι ηγέτες της ΕΕ που διαπραγματεύονται τις κορυφαίες θέσεις εργασίας του μπλοκ συμφώνησαν ότι η Γερμανίδα Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πορτογάλος Αντόνιο Κόστα και η Εσθονή Κάγια Κάλας θα πρέπει να λάβουν τις πιο υψηλόβαθμες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την υπηρεσία εξωτερικής πολιτικής, σύμφωνα με πέντε αξιωματούχους της ΕΕ.

Οι έξι διαπραγματευτές είναι ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ (για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα), ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς (για τους σοσιαλιστές) και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε (για τους φιλελεύθερους).

Το επόμενο βήμα θα είναι η σύνοδος των ηγετών της ΕΕ στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, κατά την οποία τα τρία ονόματα θα παρουσιαστούν στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για την έγκρισή τους.

Ωστόσο, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την είδηση που έγινε γνωστή την Τρίτη ότι η συμφωνία που έκανε το ΕΛΚ «με τους αριστερούς και τους φιλελεύθερους είναι αντίθετη με όλα όσα βασίστηκε η ΕΕ. Αντί για ενσωμάτωση, σπέρνει τους σπόρους της διαίρεσης. Οι κορυφαίοι αξιωματούχοι της ΕΕ θα πρέπει να εκπροσωπούν κάθε κράτος μέλος, όχι μόνο τους αριστερούς και τους φιλελεύθερους!».

The deal that the @EPP made with the leftists and the liberals runs against everything that the EU was based on. Instead of inclusion, it sows the seeds of division. EU top officials should represent every member state, not just leftists and liberals! pic.twitter.com/U8HoWrT7TH