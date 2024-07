Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ μετέφερε 1,5 δισ. ευρώ στην Ουκρανία

Για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση χορηγεί χρήματα από τόκους στα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία του ρωσικού κράτους για την άμυνα και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, να ανακοινώνει τη μεταφορά 1,5 δισ. ευρώ.

The EU stands with Ukraine.



Today we transfer €1.5 billion in proceeds from immobilised Russian assets to the defence and reconstruction of Ukraine.



There is no better symbol or use for the Kremlin's money than to make Ukraine and all of Europe a safer place to live.