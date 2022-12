Κορονοϊός Κίνα

Ολόκληρο το 24ωρο λειτουργούν πλέον τα γραφεία τελετών στο Πεκίνο λόγω της αύξησης κρουσμάτων κορονοϊού, παρότι οι κινεζικές αρχές «βλέπουν» λιγότερα θύματα.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στα social media υπάλληλος του νοσοκομείου Ντογκφάνγκ στην κινεζική πρωτεύουσα, το νοσηλευτικό ίδρυμα πρέπει τώρα να αναμένει από πέντε έως επτά ημέρες πριν στείλει τις σορούς για αποτέφρωση.

«Λόγω των πολλών θετικών τεστ στους εργαζόμενους στο γραφείο τελετών τις τελευταίες δύο ημέρες, υπάρχει τώρα σοβαρή έλλειψη προσωπικού. Και λόγω της πρόσφατης αύξησης των θανάτων στο Πεκίνο, η αποτέφρωση των νεκρών έχει προγραμματιστεί τώρα για 5 έως 7 ημέρες αργότερα. Υπάρχει σοβαρό ζήτημα με τις σορούς», σημείωσε στην ανάρτησή του ο υπάλληλος, όπως μετέδωσε το Radio Free Asia.

Βίντεο που ανέβηκε στο Twitter δείχνει ουρές από νεκροφόρες στο κρεματόριο Μπαμπαοσάν του Πεκίνου και ενώ οι κινεζικές αρχές προχωρούν στη χαλάρωση της πολιτικής «zero Covid» και στην αύξηση των τεστ.

In ☭#china, as most celebrate end of zero-Covid controls & endless Nucleic Acid test queues, new queues now formed at #Beijing Babaoshan cremation site w/ ash hearses stretched blocks away waiting to complete funeral processes. Police had to evict some to maintain positive image pic.twitter.com/IDaIQfiRDk