Ουμέροφ: Ουσιαστικές και παραγωγικές οι συνομιλίες με Ρωσία και ΗΠΑ στο Αμπού Ντάμπι

«Ουσιαστικές και παραγωγικές» χαρακτήρισε τις συνομιλίες με ρωσικές και αμερικανικές αντιπροσωπείες στο Αμπού Ντάμπι, ο επικεφαλής της ουκρανικής διαπραγματευτικής ομάδας, Ρουστέμ Ουμέροφ.

«Το έργο ήταν ουσιαστικό και παραγωγικό, επικεντρωμένο σε συγκεκριμένα βήματα και πρακτικές λύσεις», αναφέρει ο Ουμέροφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.

Σημειώνεται ότι, η πρώτη ημέρα των διαπραγματεύσεων του Αμπού Ντάμπι μεταξύ Ουκρανών, Ρώσων και Αμερικανών απεσταλμένων, με στόχο την εξεύρεση μιας λύσης, έπειτα από τέσσερα χρόνια πολέμου, ολοκληρώθηκε και οι συζητήσεις θα συνεχιστούν αύριο, ανακοίνωσε μια εκπρόσωπος της ουκρανικής πλευράς.

«Οι συνομιλίες τελείωσαν για σήμερα» και θα συνεχιστούν αύριο, είπε η Ντιάνα Νταβιτιάν, η εκπρόσωπος του επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας Ρουστέμ Ουμέροφ.

Υπενθυμίζεται ότι, Ουκρανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές ξεκίνησαν την Τετάρτη στο Άμπου Ντάμπι έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, επιδιώκοντας να προωθήσουν τις προσπάθειες για τον τερματισμό της μεγαλύτερης σύγκρουσης στην Ευρώπη από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, την ώρα που οι μάχες συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Οι διήμερες τριμερείς συναντήσεις πραγματοποιούνται μετά τη δήλωση του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι η Ρωσία εκμεταλλεύτηκε την εκεχειρία στον ενεργειακό τομέα της περασμένης εβδομάδας - την οποία στήριξαν οι ΗΠΑ - για να αποθηκεύσει πυρομαχικά, εξαπολύοντας την Τρίτη επιθέσεις με αριθμό-ρεκόρ βαλλιστικών πυραύλων κατά της Ουκρανίας.

«Ένας ακόμη γύρος διαπραγματεύσεων ξεκίνησε στο Άμπου Ντάμπι», δήλωσε ο Ρουστέμ Ούμεροφ, επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας, μέσω Telegram. «Η διαδικασία διεξάγεται σε τριμερή μορφή - Ουκρανία, ΗΠΑ και Ρωσία».

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων απεικονίζουν τις τρεις αντιπροσωπείες καθισμένες γύρω από τραπέζι σε σχήμα U, με Αμερικανούς αξιωματούχους στο κέντρο, μεταξύ των οποίων ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο Ούμεροφ ανέφερε ότι οι ομάδες θα συναντηθούν αργότερα χωριστά για τη συζήτηση επιμέρους θεμάτων και στη συνέχεια θα ακολουθήσει κοινή συνεδρίαση για τον συντονισμό των θέσεών τους.

Λίγο μετά την έναρξη των συνομιλιών, ρωσικές δυνάμεις έπληξαν πολυσύχναστη αγορά στην ανατολική Ουκρανία με πυρομαχικά διασποράς, σκοτώνοντας τουλάχιστον επτά ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 15, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Ντόνετσκ, Βάντιμ Φιλάσκιν.

The UAE Foreign Ministry has published photos from talks involving Ukraine, the United States and Russia in Abu Dhabi. The images show delegations from all three sides during the meeting, according to the UAE Foreign Ministry. #Ukraine pic.twitter.com/ak0D1ye7ar — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) February 4, 2026

Σημαντικές διαφορές παραμένουν σε βασικά σημεία

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ασκήσει πιέσεις τόσο στο Κίεβο όσο και στη Μόσχα για την επίτευξη συμβιβασμού που θα οδηγήσει στον τερματισμό του τετραετούς πολέμου. Παρά τους διαδοχικούς γύρους επαφών με Αμερικανούς αξιωματούχους, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά σε κρίσιμα ζητήματα.

Στα πιο ευαίσθητα σημεία περιλαμβάνονται οι απαιτήσεις της Μόσχας να παραιτηθεί το Κίεβο από εδάφη που εξακολουθεί να ελέγχει, καθώς και η τύχη του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια - του μεγαλύτερου στην Ευρώπη - ο οποίος βρίσκεται σε περιοχή υπό ρωσική κατοχή.

Η Ρωσία ζητά από την Ουκρανία να αποσύρει τα στρατεύματά της από ολόκληρη την περιφέρεια του Ντόνετσκ, συμπεριλαμβανομένης ζώνης βαριά οχυρωμένων πόλεων που θεωρείται μία από τις ισχυρότερες αμυντικές γραμμές της χώρας, ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία.

Η ουκρανική πλευρά υποστηρίζει ότι η σύγκρουση θα πρέπει να «παγώσει» κατά μήκος της υφιστάμενης γραμμής του μετώπου και έχει απορρίψει κάθε ενδεχόμενο μονομερούς αποχώρησης των δυνάμεών της.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε την Τετάρτη ότι τα ρωσικά στρατεύματα θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις έως ότου το Κίεβο λάβει «αποφάσεις» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον τερματισμό του πολέμου.

Η Ρωσία ελέγχει σήμερα περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας και τμημάτων της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς που καταλήφθηκαν πριν από την εισβολή του 2022. Αναλυτές εκτιμούν ότι από τις αρχές του 2024 η Μόσχα έχει κερδίσει περίπου το 1,5% του ουκρανικού εδάφους.

«Η Ρωσία δεν κερδίζει τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας», δήλωσε την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα, στο διαδικτυακό μέσο Liga, υποστηρίζοντας ότι το Κρεμλίνο πληρώνει βαρύ τίμημα τόσο σε απώλειες στο πεδίο της μάχης όσο και σε οικονομική ζημία για περιορισμένες εδαφικές προελάσεις.

Οι Ουκρανοί αντιτίθενται στις επώδυνες παραχωρήσεις

Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ουκρανών αντιτίθεται σε συμφωνία που θα παραχωρεί στη Μόσχα επιπλέον εδάφη. Κάτοικοι του Κιέβου δήλωσαν στο Reuters ότι παραμένουν επιφυλακτικοί ως προς το αν ο νέος γύρος συνομιλιών μπορεί να οδηγήσει σε ουσιαστικές εξελίξεις.

Ο πρώτος γύρος συνομιλιών πραγματοποιήθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον περασμένο μήνα, σηματοδοτώντας τις πρώτες άμεσες δημόσιες διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.

Την ίδια ημέρα, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εξήραν τις διμερείς σχέσεις τους κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης, ενόψει της τέταρτης επετείου του πολέμου της Μόσχας στην Ουκρανία.

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Σι - ο οποίος, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, υποστήριξε τις συνομιλίες της εβδομάδας - κάλεσε τον Πούτιν να επισκεφθεί την Κίνα τους επόμενους μήνες. Το Πεκίνο επιδιώκει να εμφανιστεί ως ειρηνοποιός στον πόλεμο και παραμένει στενός σύμμαχος της Μόσχας, η οποία αντιμετωπίζει ολοένα και μεγαλύτερες δυσκολίες στη χρηματοδότηση της εκτεταμένης πολεμικής της οικονομίας.