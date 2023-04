Ουκρανός ΥΠΕΞ: Το Η.Β. να αρνηθεί τη χορήγηση βίζας στους Ρώσους και τους Λευκορώσους για το Wimbledon

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας δήλωσε την Παρασκευή ότι η απόφαση του Γουίμπλεντον να αφήσει Ρώσους και Λευκορώσους παίκτες να αγωνιστούν ως ουδέτεροι ήταν «ανήθικη» και κάλεσε τη Βρετανία να τους αρνηθεί τις βίζες.

«Η απόφαση του Γουίμπλεντον να επιτρέψει τη συμμετοχή Ρώσων και Λευκορώσων παικτών είναι ανήθικη. Έχει σταματήσει η Ρωσία την επιθετικότητα ή τις θηριωδίες της; Όχι, απλώς το Γουίμπλεντον αποφάσισε να φιλοξενήσει δύο συνεργούς στο έγκλημα», έγραψε στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα.

«Καλώ την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να αρνηθεί τη χορήγηση βίζας στους παίκτες τους».

