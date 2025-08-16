Ουκρανός ΥΠΕΞ: Η αυξημένη πίεση στη Ρωσία και η ενίσχυση της Ουκρανίας είναι κρίσιμα στοιχεία για την ειρήνη

Η αυξημένη πίεση στη Ρωσία και η ενίσχυση της Ουκρανίας είναι κρίσιμα στοιχεία για την προώθηση της ειρήνης, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα, στον απόηχο της συνόδου κορυφής Τραμπ-Πούτιν.

«Ο Πούτιν πρέπει να καταλάβει τις συνέπειες της παράτασης του πολέμου του. Έχει πει ψέματα τόσες πολλές φορές στο παρελθόν που έχει γίνει εντελώς αναξιόπιστος. Μόνο οι πράξεις του είναι πραγματικοί δείκτες για το αν είναι πραγματικά πρόθυμος να τερματίσει την τρομοκρατία και την επιθετικότητά του», δήλωσε ο Σιμπίχα με ανάρτηση στο X.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι μετά τη συνάντηση κορυφής που είχε στην Αλάσκα με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μεταβεί στο Οβάλ Γραφείο στην Ουάσινγκτον τη Δευτέρα το απόγευμα.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι «ο καλύτερος τρόπος για να τερματιστεί ο φρικτός πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία είναι να πάμε απευθείας σε Ειρηνευτική Συμφωνία, η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο, και όχι σε μια απλή Συμφωνία Εκεχειρίας, οι οποίες συχνά δεν κρατούν».

Αντιδρώντας σε αυτή την τοποθέτηση ένας υψηλόβαθμος Ουκρανός βουλευτής δήλωσε ότι προτείνοντας την εγκατάλειψη της εκεχειρίας υπέρ μιας γρήγορης ειρηνευτικής συμφωνίας, ο Τραμπ υιοθετεί τη θέση του Πούτιν.

«Δυστυχώς, ο Τραμπ υιοθέτησε τη θέση του Πούτιν, και αυτή ήταν η απαίτηση του Πούτιν», δήλωσε στο Reuters ο Ολεξάντρ Μερέζκο, επικεφαλής της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων της ουκρανικής Βουλής.

«Κατά την άποψη του Πούτιν, μια ειρηνευτική συμφωνία σημαίνει πολλά επικίνδυνα πράγματα - την μη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, τις παράλογες απαιτήσεις του για αποναζιστικοποίηση και αποστρατιωτικοποίηση, τη ρωσική γλώσσα και τη ρωσική εκκλησία», είπε.