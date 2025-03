Ουκρανός πρωθυπουργός: Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε τη συνεργασία με τις ΗΠΑ

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ δήλωσε την Τρίτη (04/03), ύστερα από την ανακοίνωση από τον Λευκό Οίκο της παύσης της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο, ότι η χώρα του είναι απολύτως αποφασισμένη να συνεχίσει τη συνεργασία της με τις ΗΠΑ.

«Οι ΗΠΑ είναι σημαντικός εταίρος και πρέπει να το διατηρήσουμε αυτό», είπε ο ίδιος σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο. Και συνέχισε τις δηλώσεις του αναφέροντας ότι «θα κάνουμε τα πάντα για να αντέξουμε».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η χορήγηση αμερικανικών εγγυήσεων ασφαλείας είναι «υπαρξιακής σημασίας» για το Κίεβο, αλλά επίσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Έχουμε ανάγκη και ζητούμε συγκεκριμένες εγγυήσεις ασφαλείας, τόσο εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών όσο και της Ευρώπης και της ''Ομάδας των 7''. Είναι υπαρξιακής σημασίας όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά επίσης για την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο Σμίχαλ δήλωσε επίσης ότι η Ουκρανία έχει ακόμη τα μέσα για να τροφοδοτήσει τις στρατιωτικές δυνάμεις στη γραμμή του μετώπου. Ωστόσο, επεσήμανε ότι, μετά τη διακοπή της αμερικανικής βοήθειας, υπάρχουν κίνδυνοι που συνδέονται με τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot και συγκεκριμένα ως προς τις επισκευές, τη συντήρηση και την τροφοδοσία των συστημάτων αυτών που είναι τα μόνα ικανά να αποκρούσουν τις επιθέσεις των ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.

«Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ μέσω όλων των διαθέσιμων διαύλων με ήρεμο τρόπο. Δεν έχουμε παρά ένα σχέδιο: να νικήσουμε και να επιβιώσουμε. Είτε νικάμε ή το plan B θα γραφτεί από κάποιον άλλον».

Η Ουκρανία είπε επίσης ότι συζητά με τους Ευρωπαίους την πιθανότητα να αντικατασταθεί η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, δηλώνοντας ταυτόχρονα ανοικτή σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, ύστερα από την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για διακοπή της στήριξης προς το Κίεβο και τον στρατό του.

«Συζητάμε επιλογές με τους Ευρωπαίους εταίρους», δήλωσε στην πλατφόρμα Χ ο Μιχαΐλο Ποντολιάκ, σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας. «Και σίγουρα δεν αποκλείουμε την πιθανότητα διαπραγματεύσεων με τους Αμερικανούς ομολόγους μας», πρόσθεσε ο ίδιος.

Regarding Arms Supplies…



First, it is necessary to assess which specific programs will cease to function, considering that many were already in their final stages. We should also remember that some programs were approved by Congress, which involves a distinct legal procedure.…